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https://arabic.sputniknews.com/20220730/مقطع-يوثق-معركة-غير-متكافئة-بين-مجموعة-نمل-ودبورين-فيديو-1065767428.html
مقطع يوثق معركة غير متكافئة بين مجموعة نمل ودبورين... فيديو
مقطع يوثق معركة غير متكافئة بين مجموعة نمل ودبورين... فيديو
نجح أحد المهتمين بالحياة البرية في التقاط مقطع بتقنيات التصوير البطيء لمعركة غير متكافئة بين مجموعة من النمل واثنين من الدبابير. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T11:26+0000
2022-07-30T11:26+0000
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يظهر الفيديو تجمعا من النمل حول بقعة سائل يبدو وكأنه عسل، فيما حاول اثنان من الدبابير الاقتراب وأخذ نصيبهما منه.أعاق تجمع النمل حول السائل وصول الدبورين إلى هدفهما، فراح أحد الدبورين يحاول إبعاد أفراد من النمل بأن يحملهم ويلقي بهم بعيدا عن البقعة، إلا أن كثرة عدد النمل هزمت شجاعة الدبورين في النهاية.
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نادي الفيديو

مقطع يوثق معركة غير متكافئة بين مجموعة نمل ودبورين... فيديو

11:26 GMT 30.07.2022
CC0 / pixabay / دبور
دبور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
CC0 / pixabay /
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نجح أحد المهتمين بالحياة البرية في التقاط مقطع بتقنيات التصوير البطيء لمعركة غير متكافئة بين مجموعة من النمل واثنين من الدبابير.
يظهر الفيديو تجمعا من النمل حول بقعة سائل يبدو وكأنه عسل، فيما حاول اثنان من الدبابير الاقتراب وأخذ نصيبهما منه.
أعاق تجمع النمل حول السائل وصول الدبورين إلى هدفهما، فراح أحد الدبورين يحاول إبعاد أفراد من النمل بأن يحملهم ويلقي بهم بعيدا عن البقعة، إلا أن كثرة عدد النمل هزمت شجاعة الدبورين في النهاية.
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