https://arabic.sputniknews.com/20220730/مهرجان-القاهرة-يكرم-المخرجة-كاملة-أبو-ذكري-بجائزة-فاتن-حمامة-1065773924.html

مهرجان القاهرة يكرم المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة

مهرجان القاهرة يكرم المخرجة كاملة أبو ذكري بجائزة فاتن حمامة

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 ... 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T16:50+0000

2022-07-30T16:50+0000

2022-07-30T16:50+0000

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وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، يأتي تكريم المخرجة أبو ذكري تقديرا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي.ومن جانبه، علق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على قرار التكريم، بأن "كاملة أبو ذكري مخرجة موهوبة لها بصمة مميزة في كل عمل أخرجته وأشرفت على صناعته، لذا وجب تكريمها من قِبل مهرجان يُقدر الفن ويدعم صانعيه، ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله".وكشف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان المصري، أن الدورة المقبلة ستشهد احتفاء بالأعمال السينمائية المهمة لكاملة أبو ذكري، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تحضيرات خاصة بالتكريم.ومن ناحيتها، قالت كاملة أبو ذكري، إن نبأ تكريمها فاجأها وأسعدها كثيرا، ومنحها دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور، خاصة وأن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، التي كانت دائما مثالا يُحتذى به لكثير من الفنانين في مجالي السينما والتلفزيون، متوجهة بالشكر لإدارة المهرجان التي اختارتها لتكون ضمن أحد مكرمي الدورة المقبلة.ويشار إلى أن كاملة أبو ذكري، مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية المهمة، من بينها "سنة أولى نصب" الذي يعد أول أعمالها والذي تم إنتاجه عام 2004، وبعده فيلم "ملك وكتابة" ثم "عن العشق والهوى" عام 2006، "واحد صفر" 2009، "18 يوم" في 2011، و"يوم للستات" 2016.ومن أبرز الأعمال المميزة لأبو ذكري في مجال التلفزيون، عملين شهيرين للفنانة نيللي كريم هما "ذات" عام 2013، و"سجن النسا" 2014، ومن ثم "واحة الغروب" 2017.ويذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أهم المهرجانات في العالم العربي والقارة الأفريقية والأكثر انتظاما، كما أنه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

https://arabic.sputniknews.com/20220411/مهرجان-القاهرة-السينمائى-الدولي-يعلن-عن-موعد-انطلاق-الدورة-الـ-44-1061092275.html

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أخبار الفنانين في مصر, مصر, فاتن حمامة, مهرجان القاهرة السينمائي, مجتمع