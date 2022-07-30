https://arabic.sputniknews.com/20220730/واشنطن-تدعو-القوى-السياسية-في-العراق-إلى-الالتزام-بضبط-النفس-وحل-الخلافات-سلميا-1065775260.html

واشنطن تدعو القوى السياسية في العراق إلى الالتزام بضبط النفس وحل الخلافات سلميا

واشنطن تدعو القوى السياسية في العراق إلى الالتزام بضبط النفس وحل الخلافات سلميا

دعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم السبت، القوى السياسية في البلاد إلى الالتزام بضبط النفس ونبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T19:00+0000

2022-07-30T19:00+0000

2022-07-30T19:00+0000

العالم العربي

العراق

الانتخابات البرلمانية العراقية

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بغداد، 30 يوليو - سبوتنيك. وجاءت الدعوة الأمريكية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية، بغداد، اليوم، واقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري.ونشرت السفارة بيانا لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (شبكة تابعة لشركة "ميتا"، المحظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أكدت من خلاله أن بلادها تراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت في بغداد، معربة عن شعورها بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف، موضحة أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي.وقالت السفارة الأمريكية في بغداد:وكان المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري قد نظموا احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وذلك اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" لمحمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد.ومن جانبه، دعا "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي في البلاد، بهدف مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر من أجل إفساح المجال أمام الحوار.ويذكر أن "الإطار التنسيقي" في البلاد يعد حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، في وقت وجّه مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) الشهر الماضي، أعضاء كتلته الصدرية في مجلس النواب العراقي إلى تقديم استقالاتهم، وذلك اعتراضا على الانسداد السياسي في العراق.ويشار إلى أن العراق يعاني منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحلبوسي-يعلق-جلسات-البرلمان-العراقي-على-خلفية-الاحتجاجات-1065772718.html

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العالم العربي, العراق, الانتخابات البرلمانية العراقية