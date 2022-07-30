https://arabic.sputniknews.com/20220730/وزارة-التجارة-الصينية-مشروع-قانون-الرقائق-الأمريكية-سيعطل-التجارة-العالمية-1065759475.html
وزارة التجارة الصينية: مشروع قانون الرقائق الأمريكية سيعطل التجارة العالمية
وزارة التجارة الصينية: مشروع قانون الرقائق الأمريكية سيعطل التجارة العالمية
قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T04:15+0000
2022-07-30T04:15+0000
2022-07-30T04:15+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكدت الوزارة أن القانون سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.وأضافت الوزارة في بيان لها أن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريكي.وقال البيان إنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة، وفقا لوكالة شينخوا.وأشار البيان إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الشيوخ-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-يوفر-قرابة-52-مليار-دولار-لمصنعي-أشباه-الموصلات-1065610817.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة التجارة الصينية: مشروع قانون الرقائق الأمريكية سيعطل التجارة العالمية
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قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين.
وأكدت الوزارة أن القانون سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية
وتعطيل التجارة الدولية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريكي.
وقال البيان إنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة، وفقا لوكالة شينخوا.
وأشار البيان إلى أن الصين ستواصل متابعة مستجدات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عند الضرورة.