https://arabic.sputniknews.com/20220730/وزير-الخارجية-القطري-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الإيراني-1065774522.html
وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
تلقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T17:55+0000
2022-07-30T17:55+0000
2022-07-30T17:55+0000
قطر
إيران
العالم العربي
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ونشرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، بيانا، أكدت من خلاله أن محمد عبدالرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من عبداللهيان، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات المفاوضات النووية.وبحث وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني آخر المستجدات وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في وقت أعرب محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تعازي دولة قطر في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وشهدت محافظات شمال وجنوب إيران، مؤخرا، أمطارا غزيرة، تحولت إلى فيضانات في بعض المناطق في محافظة فارس، وتسببت في أضرار مادية ووفيات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, إيران, العالم العربي
وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
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تلقى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.
ونشرت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، بيانا، أكدت من خلاله أن محمد عبدالرحمن تلقى اتصالا هاتفيا من عبداللهيان، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات المفاوضات النووية.
وبحث وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني
آخر المستجدات وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في وقت أعرب محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن تعازي دولة قطر في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وشهدت محافظات شمال وجنوب إيران، مؤخرا، أمطارا غزيرة، تحولت إلى فيضانات
في بعض المناطق في محافظة فارس، وتسببت في أضرار مادية ووفيات.