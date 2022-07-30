https://arabic.sputniknews.com/20220730/-بمناسبة-رأس-السنة-الهجرية-بايدن-يدعو-إلى-العدالة-والتراحم-1065764799.html
بمناسبة رأس السنة الهجرية... بايدن يدعو إلى العدالة والتراحم
بمناسبة رأس السنة الهجرية... بايدن يدعو إلى العدالة والتراحم
وجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية التي توافق اليوم السبت، دعا فيها إلى قيم العدالة والمساواة والتراحم. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T09:32+0000
2022-07-30T09:32+0000
2022-07-30T09:32+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وغرد بايدن عبر تويتر، قائلا: "الكثير من أصدقائنا وجيراننا المسلمين يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة التي تعد مناسبة للتفكر، والصوم، والصلاة تقديرا للتضحيات التاريخية في شهر محرم".وكان قد ألغى بايدن قائمة حظر السفر التي كانت مفروضة على عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة في أحد أول قراراته التنفيذية بعد دخوله إلى البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، استشهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بآية قرآنية خلال تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان.وقال بايدن: "بينما نواصل إعادة البناء من وباء "كورونا" المستجد، يجب أن نواصل كافة الجهود للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة، ويعلمنا القرآن الكريم: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره".وتابع بايدين: "نحن نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا"، وفقا لبيان من البيت الأبيض.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
بمناسبة رأس السنة الهجرية... بايدن يدعو إلى العدالة والتراحم
تابعنا عبر
وجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة إلى المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية التي توافق اليوم السبت، دعا فيها إلى قيم العدالة والمساواة والتراحم.
وغرد بايدن عبر تويتر، قائلا: "الكثير من أصدقائنا وجيراننا المسلمين يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة التي تعد مناسبة للتفكر، والصوم، والصلاة تقديرا للتضحيات التاريخية في شهر محرم".
وأضاف بايدن: "مع بداية السنة الهجرية الجديدة، فلنجدد التزامنا بقيم العدالة والمساواة والتراحم"، على حد تعبيره.
وكان قد ألغى بايدن قائمة حظر السفر التي كانت مفروضة على عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة في أحد أول قراراته التنفيذية بعد دخوله إلى البيت الأبيض، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، استشهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بآية قرآنية
خلال تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان.
وقال بايدن: "بينما نواصل إعادة البناء من وباء "كورونا" المستجد، يجب أن نواصل كافة الجهود للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة، ويعلمنا القرآن الكريم: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره".
وتابع بايدين: "نحن نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا"، وفقا لبيان من البيت الأبيض.