https://arabic.sputniknews.com/20220731/أبو-ردينة-خصم-أموال-المقاصة-قرصنة-وسرقة-لأموال-شعبنا--1065798224.html
أبو ردينة: خصم أموال المقاصة... قرصنة وسرقة لأموال شعبنا
أبو ردينة: خصم أموال المقاصة... قرصنة وسرقة لأموال شعبنا
وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة (مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية)، بالقرصنة والسرقة لأموال الشعب... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:37+0000
2022-07-31T13:37+0000
2022-07-31T13:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا في تصريحات للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير.واعتبر أن القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة وذلك لأن حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تُمس مهما كانت الضغوط.وأضاف أبو ردينة: "لن نقبل بأن يقاطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.كما طالب الحكومة الاسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات الإسرائيلية خصمت 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/وسط-تحركات-دبلوماسية-هل-ينجح-الضغط-الفلسطيني-في-دفع-إسرائيل-للإفراج-عن-أموال-المقاصة؟-1060428666.html
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أخبار فلسطين اليوم
أبو ردينة: خصم أموال المقاصة... قرصنة وسرقة لأموال شعبنا
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وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة (مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية)، بالقرصنة والسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
جاء هذا في تصريحات للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير.
واعتبر أن القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة وذلك لأن حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تُمس مهما كانت الضغوط.
وأضاف أبو ردينة: "لن نقبل بأن يقاطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية
وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
كما طالب الحكومة الاسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات الإسرائيلية خصمت 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة".