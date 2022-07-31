عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/أبو-ردينة-خصم-أموال-المقاصة-قرصنة-وسرقة-لأموال-شعبنا--1065798224.html
أبو ردينة: خصم أموال المقاصة... قرصنة وسرقة لأموال شعبنا
أبو ردينة: خصم أموال المقاصة... قرصنة وسرقة لأموال شعبنا
وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة (مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية)، بالقرصنة والسرقة لأموال الشعب... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:37+0000
2022-07-31T13:37+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg
جاء هذا في تصريحات للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير.واعتبر أن القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة وذلك لأن حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تُمس مهما كانت الضغوط.وأضاف أبو ردينة: "لن نقبل بأن يقاطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي.وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.كما طالب الحكومة الاسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات الإسرائيلية خصمت 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/وسط-تحركات-دبلوماسية-هل-ينجح-الضغط-الفلسطيني-في-دفع-إسرائيل-للإفراج-عن-أموال-المقاصة؟-1060428666.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/05/1020030501_186:0:2821:1976_1920x0_80_0_0_1917a5dac3102e428878a5084782fb58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

أبو ردينة: خصم أموال المقاصة... قرصنة وسرقة لأموال شعبنا

13:37 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIنبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
تابعنا عبرTelegram
وصفت الرئاسة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية بخصم 600 مليون شيكل من أموال المقاصة (مستحقات الضرائب للسلطة الفلسطينية)، بالقرصنة والسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
جاء هذا في تصريحات للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
وسط تحركات دبلوماسية.. هل ينجح الضغط الفلسطيني في دفع إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة؟
24 مارس, 20:46 GMT
وقال أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير.
واعتبر أن القرار لن يؤدي إلى أي نتيجة وذلك لأن حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تُمس مهما كانت الضغوط.
وأضاف أبو ردينة: "لن نقبل بأن يقاطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية وإلغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
كما طالب الحكومة الاسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن السلطات الإسرائيلية خصمت 600 مليون شيكل من أموال "المقاصة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала