https://arabic.sputniknews.com/20220731/أمير-قطر-ونائبه-ورئيس-الوزراء-يوجهون-رسائل-تعزية-إلى-الملك-سلمان-1065818856.html
أمير قطر ونائبه ورئيس الوزراء يوجهون رسائل تعزية إلى الملك سلمان
أمير قطر ونائبه ورئيس الوزراء يوجهون رسائل تعزية إلى الملك سلمان
وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رسائل تعزية إلى العاهل السعودي الملك... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T19:37+0000
2022-07-31T19:37+0000
2022-07-31T19:37+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وحسب وكالة الأنباء القطرية- قنا، "بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود".كما "بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، وتبعه رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، إثر وفاة "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود".وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الديوان-الملكي-يعلن-وفاة-أميرة-سعودية-1065800136.html
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أخبار قطر اليوم, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر ونائبه ورئيس الوزراء يوجهون رسائل تعزية إلى الملك سلمان
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وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رسائل تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بوفاة الأميرة مي بنت بندر آل سعود.
وحسب وكالة
الأنباء القطرية- قنا، "بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود".
كما "بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، وتبعه رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، إثر وفاة "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات
من العائلة المالكة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي
، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى"، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.