https://arabic.sputniknews.com/20220731/أمير-قطر-يوجه-رسالة-تعزية-إلى-إيران-بعد-الكارثة-الأخيرة-1065816568.html

أمير قطر يوجه رسالة تعزية إلى إيران بعد "الكارثة الأخيرة"

أمير قطر يوجه رسالة تعزية إلى إيران بعد "الكارثة الأخيرة"

وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، اليوم الأحد، "رسالة تعزية إلى إيران حكومة وشعبا، بعد كارثة السيول الأخيرة". 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T18:39+0000

2022-07-31T18:39+0000

2022-07-31T18:39+0000

أخبار قطر اليوم

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1062146934_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d0f4ef3e71d714e4c96421a1087fa1ed.jpg

وأفادت وكالة الأنباء القطرية- قنا، بأن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث ببرقية إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، قدم فيها التعازي بوفاة ضحايا السيول في عدد من محافظات إيران"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وأدت الأمطار الغزيرة الهاطلة التي بدأت قبل أيام وما زلت مستمرة في بعض المناطق في إيران، إلى حدوث فيضانات في بعض الأنهار، وسيول جارفة اجتاحت العديد من المناطق في غالبية محافظات البلاد.ووجهت جمعية الهلال الأحمر التحذيرات اللازمة المواطنين بعدم التواجد في ضفاف الأنهار والسهول المعرضة لحدوث السيول فيها، وهرعت الفرق التابعة لها لتقديم المساعدة الإغاثية للمواطنين الذين هم بحاجة لها.وأسفرت الأمطار والسيول الناجمة عنها عن وقوع أضرار مادية كبيرة في الوحدات السكنية والمنشآت والطرق وانقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في بعض المناطق وقطع بعض الطرق خاصة في القرى والأرياف.وكان رئيس إدارة الإغاثة والدفاع المدني للهلال الأحمر الإيراني مهدي وليبور، أعلن ارتفاع عدد ضحايا السيول التي تجتاح مناطق متفرقة في البلاد إلى 61 قتيلا و32 مفقودا.وأكد وليبور، في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "توفى 61 شخصًا وفقد 32 آخرين جراء السيول الأخيرة التي اجتاحت 24 محافظة في البلاد".من جهته، عزى المرشد الإيراني، علي خامنئي، عائلات ضحايا أحداث السيول التي اجتاحت بعض المناطق في البلاد.وقال خامنئي في رسالة على موقعه الإلكتروني: "إن أحداث السيول المهولة والخسائر الناجمة عنها في الكثير من مناطق البلاد، كبدت مواطنينا الأعزاء خسائر بالأرواح والممتلكات والمشاعر".وأضاف: "إنني إذ أعزي جميع المصابين إثر هذه الأحداث، أطالب المسؤولين المحترمين في البلاد، باتخاذ ما يلزم لمعالجة الخسائر الناجمة عنها، كما أشكر المسؤولين الذين توجهوا فورا إلى المناطق المنكوبة بالسيول، وأيضا جهود الفرق الإغاثية الشعبية والرسمية لمساعدة المواطنين المتضررين بهذه الكوارث".وتابع المرشد الإيراني: "إن استمرار هذه الإجراءات التي تنال رضا الباري تعالى والجهود المتواصلة للتخفيف عن أعراض هذه الأحداث المؤلمة، تثقل عواتقنا جميعا".وسبق أن تعرضت إيران، في عامي 2019 و2020، إلى سيول وفيضانات واسعة النطاق؛ أدت إلى مقتل 76 شخصا على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/إيران-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-السيول-إلى-61-قتيلا-و32-مفقودا-1065783611.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار إيران