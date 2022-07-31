https://arabic.sputniknews.com/20220731/أنصار-الله-تؤكد-استعدادها-لاستئناف-الحرب-حال-رفض-التحالف-تمديد-الهدنة-1065802393.html

"أنصار الله" تؤكد استعدادها لاستئناف الحرب حال رفض التحالف تمديد الهدنة

"أنصار الله" تؤكد استعدادها لاستئناف الحرب حال رفض التحالف تمديد الهدنة

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، جاهزيتها للخيارات كافة، بما فيها استئناف القتال، حال عدم موافقة التحالف العربي بقيادة السعودية على اشتراطات الجماعة... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T14:55+0000

2022-07-31T14:55+0000

2022-07-31T14:55+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

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القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في مقطع فيديو عبر "تويتر"، أثناء حفل نظمته المنطقة العسكرية المركزية التابعة للجماعة، بمناسبة تخرج أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل.وقال سريع: "نقدم رسالتنا إلى العدو [في إشارة إلى التحالف العربي]، إذا أراد السلام فقد قدم الوفد المفاوض ما فيه الكفاية وزيادة، وإن أراد الحرب والاستمرار فيها فنحن جاهزون وأهلها وحاضرون في كل الميادين والجبهات، وما هذه الدفعة التي تتخرج إلا خير دليل وشاهد على ذلك".في وقت سابق من اليوم، أعلنت الجماعة، وصول وفد عُماني إلى العاصمة صنعاء للتباحث مع قيادة الجماعة بشأن مقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة التي تنتهي في غضون يومين، ومقترحات معالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية.وتأتي زيارة الوفد العُماني الرسمي، في ظل جهود أممية ودولية وإقليمية لتمديد أمد الهدنة الأممية السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/ نيسان، والمجددة مطلع يونيو/ حزيران حتى الثاني من أغسطس/ آب المقبل.وتشترط الجماعة، لتمديد الهدنة الأممية، التزام الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بصرف رواتب الموظفين الحكوميين كافة في مناطق سيطرة الجماعة، بموجب اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه أواخر 2018.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/أنصار-الله-استمرار-الحصار-تسبب-في-ارتفاع-تكاليف-المعيشة-في-اليمن-بأكثر-من-90-1065797762.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله