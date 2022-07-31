https://arabic.sputniknews.com/20220731/أول-تعليق-لساديو-ماني-بعد-فوز-بايرن-ميونخ-بكأس-السوبر-الألماني-1065801403.html
أول تعليق لساديو ماني بعد فوز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني
أول تعليق لساديو ماني بعد فوز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني
قال اللاعب السنغالي ساديو ماني، إن انتقاله إلى فريق بايرن ميونخ الألماني كان قرارا صائبا، وذلك بعدما نجح في الفوز مع الفريق البافاري بكأس السوبر الألماني. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T14:53+0000
2022-07-31T14:53+0000
2022-07-31T14:53+0000
رياضة
نادي بايرن ميونخ
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واستطاع ماني، أن يحقق لقبه الأول مع بايرن ميونخ، بعدما فاز على منافسه لايبزيج (5 - 3) في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، وأحرز فيها اللاعب السنغالي هدفا.وقال ماني إنه متحمس للعب مع بايرن ميونخ، وذلك في تصريحات للموقع الرسمي لـ "البوندسليغا"، عقب تحقيق لقب السوبر الألماني.ولفت إلى أنه يشعر بسعادة بالغة بسبب لعبه مع بايرن ميونخ، خاصة بعد تحقيق فوزه الأول مع الفريق، الذي استطاع أن يتأقلم معه بسرعة.يذكر أن النجم السنغالي رحل عن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى بايرن ميونخ ويخوض تجربة جديدة في الدوري الألماني.
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رياضة, نادي بايرن ميونخ
أول تعليق لساديو ماني بعد فوز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني
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قال اللاعب السنغالي ساديو ماني، إن انتقاله إلى فريق بايرن ميونخ الألماني كان قرارا صائبا، وذلك بعدما نجح في الفوز مع الفريق البافاري بكأس السوبر الألماني.
واستطاع ماني، أن يحقق لقبه الأول مع بايرن ميونخ
، بعدما فاز على منافسه لايبزيج (5 - 3) في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، وأحرز فيها اللاعب السنغالي هدفا.
وقال ماني إنه متحمس للعب مع بايرن ميونخ، وذلك في تصريحات
للموقع الرسمي لـ "البوندسليغا"، عقب تحقيق لقب السوبر الألماني.
ولفت إلى أنه يشعر بسعادة بالغة بسبب لعبه مع بايرن ميونخ
، خاصة بعد تحقيق فوزه الأول مع الفريق، الذي استطاع أن يتأقلم معه بسرعة.
يذكر أن النجم السنغالي رحل عن فريقه السابق ليفربول الإنجليزي، لينضم إلى بايرن ميونخ
ويخوض تجربة جديدة في الدوري الألماني.