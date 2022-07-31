https://arabic.sputniknews.com/20220731/أول-تعليق-من-وزير-الخارجية-اللبناني-على-فيديو-حزب-الله-بشأن-إحداثيات-منصات-الغاز-الحدودية-1065804945.html
أول تعليق من وزير الخارجية اللبناني على فيديو "حزب الله" بشأن إحداثيات منصات الغاز الحدودية
أول تعليق من وزير الخارجية اللبناني على فيديو "حزب الله" بشأن إحداثيات منصات الغاز الحدودية
علق وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، على فيديو "حزب الله" الذي يظهر صور وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على الحدود البحرية. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:35+0000
2022-07-31T15:35+0000
2022-07-31T15:35+0000
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ورفض بوحبيب، في حديث تلفزيوني إعطاء موقفه من الفيديو، لكنه أشار إلى أنه "لا يمثّل الدولة اللبنانية، ووزارة الخارجية سبقت أن اتخذت موقفاً من المسيّرات التي تم إطلاقها سابقاً"، حسب موقع النهار اللبناني.وحذر الوسيط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، في وقت سابق، من أن فيديو "حزب الله" الذي يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على الحدود البحرية، قد يؤدي لتصلب إسرائيلي.ونقلت قناة الميادين عن مصادر لبنانية، قولها إن "فيديو حزب الله قد يؤدي لتصلب إسرائيلي". وأوضحت المصادر أن "هوكشتاين يريد أن يصل إلى حل سريع قبل نهاية الصيف، واصفة الأجواء التي أتى بها بـ"الإيجابية".ونفى الوسيط الأمريكي أن يكون قد حمل طرحاً لتنقيب مشترك بين لبنان والجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن "فيديو حزب الله لا يفيد".ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.ويحتوي الفيديو الذي تم تصويره حراريا على إحداثيات لعدد من منصات الغاز والحفر وحجمها بالإضافة إلى عدد العاملين فيها، والمنصات التي ظهر في المقطع هي : Arendal spirit وenergean power FPSO و stenna icemax drill.وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها "في المرمى…" و"اللعب بالوقت غير مفيد"، بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أول تعليق من وزير الخارجية اللبناني على فيديو "حزب الله" بشأن إحداثيات منصات الغاز الحدودية
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علق وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الأحد، على فيديو "حزب الله" الذي يظهر صور وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على الحدود البحرية.
ورفض بوحبيب، في حديث تلفزيوني إعطاء موقفه من الفيديو، لكنه أشار إلى أنه "لا يمثّل الدولة اللبنانية، ووزارة الخارجية سبقت أن اتخذت موقفاً من المسيّرات التي تم إطلاقها سابقاً"، حسب موقع
النهار اللبناني.
وحذر الوسيط الأمريكي بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، في وقت سابق، من أن فيديو "حزب الله" الذي يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط على الحدود البحرية، قد يؤدي لتصلب إسرائيلي.
ونقلت قناة
الميادين عن مصادر لبنانية، قولها إن "فيديو حزب الله قد يؤدي لتصلب إسرائيلي". وأوضحت المصادر أن "هوكشتاين يريد أن يصل إلى حل سريع قبل نهاية الصيف، واصفة الأجواء التي أتى بها بـ"الإيجابية".
ونفى الوسيط الأمريكي أن يكون قد حمل طرحاً لتنقيب مشترك بين لبنان والجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن "فيديو حزب الله لا يفيد".
ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات
سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.
ويحتوي الفيديو الذي تم تصويره حراريا على إحداثيات لعدد من منصات الغاز والحفر وحجمها بالإضافة إلى عدد العاملين فيها، والمنصات التي ظهر في المقطع هي : Arendal spirit وenergean power FPSO و stenna icemax drill.
وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها "في المرمى…" و"اللعب بالوقت غير مفيد"، بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.