https://arabic.sputniknews.com/20220731/إسرائيل-تعلن-تخفيض-أسعار-البنزين-في-محاولة-لمواجهة-ارتفاع-تكاليف-المعيشة-1065798046.html

إسرائيل تعلن تخفيض أسعار البنزين في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

إسرائيل تعلن تخفيض أسعار البنزين في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

أعلنت إسرائيل، أنها ستخفض أسعار الوقود بمقدار 1.5 شيكل لليتر الواحد، بدءًا من فجر غد الاثنين. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T13:30+0000

2022-07-31T13:30+0000

2022-07-31T13:30+0000

إسرائيل

اقتصاد

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سعر ليتر بنزين 95 سيكون 6.58 شيكل وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر يوليو/تموز الجاري.وأضافت أن ذلك هو أكبر انخفاض حدث منذ شهر.ويأتي الانخفاض الحاد على ضوء تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى تمديد وزارة المالية الإسرائيلية إعفاءً جزئيًا بنصف شيكل على كل لتر من ضريبة المحروقات.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد صرح في وقت سابق، بأن حكومته ستعمل على خفض أسعار الوقود في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.في محاولة للحد من تكاليف المعيشة المرتفعة، اعتمد لابيد ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي خطة لإبقاء ارتفاع الأسعار ضمن الحدود المعقولة.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/انكماش-غير-متوقع-للاقتصاد-الإسرائيلي-في-الربع-الأول-من-العام-1062311865.html

إسرائيل

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إسرائيل, اقتصاد