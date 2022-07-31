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https://arabic.sputniknews.com/20220731/إسرائيل-تعلن-تخفيض-أسعار-البنزين-في-محاولة-لمواجهة-ارتفاع-تكاليف-المعيشة-1065798046.html
إسرائيل تعلن تخفيض أسعار البنزين في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
إسرائيل تعلن تخفيض أسعار البنزين في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
أعلنت إسرائيل، أنها ستخفض أسعار الوقود بمقدار 1.5 شيكل لليتر الواحد، بدءًا من فجر غد الاثنين. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:30+0000
2022-07-31T13:30+0000
إسرائيل
اقتصاد
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سعر ليتر بنزين 95 سيكون 6.58 شيكل وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر يوليو/تموز الجاري.وأضافت أن ذلك هو أكبر انخفاض حدث منذ شهر.ويأتي الانخفاض الحاد على ضوء تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى تمديد وزارة المالية الإسرائيلية إعفاءً جزئيًا بنصف شيكل على كل لتر من ضريبة المحروقات.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد صرح في وقت سابق، بأن حكومته ستعمل على خفض أسعار الوقود في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.في محاولة للحد من تكاليف المعيشة المرتفعة، اعتمد لابيد ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي خطة لإبقاء ارتفاع الأسعار ضمن الحدود المعقولة.
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إسرائيل, اقتصاد

إسرائيل تعلن تخفيض أسعار البنزين في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة

13:30 GMT 31.07.2022
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محطة بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
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أعلنت إسرائيل، أنها ستخفض أسعار الوقود بمقدار 1.5 شيكل لليتر الواحد، بدءًا من فجر غد الاثنين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن سعر ليتر بنزين 95 سيكون 6.58 شيكل وذلك بعد أن بلغ 8.08 شيكل في شهر يوليو/تموز الجاري.
وأضافت أن ذلك هو أكبر انخفاض حدث منذ شهر.
ويأتي الانخفاض الحاد على ضوء تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى تمديد وزارة المالية الإسرائيلية إعفاءً جزئيًا بنصف شيكل على كل لتر من ضريبة المحروقات.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد صرح في وقت سابق، بأن حكومته ستعمل على خفض أسعار الوقود في محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
في محاولة للحد من تكاليف المعيشة المرتفعة، اعتمد لابيد ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي خطة لإبقاء ارتفاع الأسعار ضمن الحدود المعقولة.
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