https://arabic.sputniknews.com/20220731/إعلام-حزب-الله-التقط-مشاهد-منصة-كاريش-بكاميرا-حرارية-متقدمة-1065805985.html

إعلام: "حزب الله" التقط مشاهد منصة "كاريش" بكاميرا حرارية متقدمة

إعلام: "حزب الله" التقط مشاهد منصة "كاريش" بكاميرا حرارية متقدمة

نقلت قناة عربية عن مصادر موثوقة، اليوم الأحد، أن "حزب الله" اللبناني التقط مشاهد منصة "كاريش" الإسرائيلية للغاز الطبيعي بكاميرا حرارية متقدمة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T16:00+0000

2022-07-31T16:00+0000

2022-07-31T16:00+0000

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ونقلت قناة "الميادين"، مساء اليوم الأحد، عن مصادر خبيرة تعليقا على الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني، أن هذه المشاهد التقطت بكاميرا حرارية متقدمة.وأشارت المصادر إلى أنّ "الكاميرا الحرارية المتقدمة تخص سلاحا صاروخيا من النوع المتخصص بالالتحام مع أهداف بحرية، وأن التشويش الذي ظهر على الصورة في الفيديو كان مقصودا"، مضيفة أن "فيديو الإعلام الحربي يُظهر سيطرة استخبارية كاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي".ولفتت المصادر إلى أنّ "لدى حزب الله اطلاعا كاملا ودقيقا على عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها، وأن الفيديو يثبت أنّ المقاومة لا تحتاج إلى مسيرات لالتقاط صور القطع البحرية المعتدية، وهذه القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وبصمة حرارية وردارية طوال الوقت".وذكرت المصادر أن "سيطرة حزب الله البحرية في الرصد تؤكد قول الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إنّ الغاية من المسيرات كانت إحداث صخب اشتباك ناري، وتوقيت نشر الإعلام الحربي هذا الفيديو يحمل رسالة سياسية لا إعلامية وعسكرية فحسب".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.ويحتوي الفيديو الذي تم تصويره حراريا على إحداثيات لعدد من منصات الغاز والحفر وحجمها بالإضافة إلى عدد العاملين فيها، والمنصات التي ظهر في المقطع هي : "Arendal spirit" و"energean power FPSO" و"stenna icemax drill".وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها "في المرمى…" و"اللعب بالوقت غير مفيد"، بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/أول-تعليق-من-وزير-الخارجية-اللبناني-على-فيديو-حزب-الله-بشأن-إحداثيات-منصات-الغاز-الحدودية-1065804945.html

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