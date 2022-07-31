https://arabic.sputniknews.com/20220731/إليسا-تنقذ-نفسها-من-موقف-محرج-خلال-أول-حفل-لها-في-لبنان-بعد-غياب-لـ3-سنوات-فيديو-1065791353.html

إليسا تنقذ نفسها من موقف محرج خلال أول حفل لها في لبنان بعد غياب لـ3 سنوات... فيديو

إليسا تنقذ نفسها من موقف محرج خلال أول حفل لها في لبنان بعد غياب لـ3 سنوات... فيديو

أنقذت الفنانة اللبنانية، إليسا، نفسها من موقف محرج كادت أن تتعرض له خلال إحيائها أول حفل لها في بلدها، بعد غياب لـ 3 سنوات عنها.‏ 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T10:57+0000

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وكادت إليسا أن تسقط على خشبة مسرح كازينو لبنان، حيث أحيت الحفل مساء أمس السبت، بعد أن تعثرت بإحدى مكبرات الصوت وأوشكت على السقوط، لكنها استعادت توازنها سريعا واستكملت غنائها.وكتبت إليسا عبر "تويتر" أنها سعيدة بالعودة للغناء في لبنان، وقالت قبل إحياء الحفل: "متحمسة للغاية لأولى حفلاتى في لبنان الليلة بعد 3 سنوات من الاضطرابات، سوف أغنى من أعماق قلبى الليلة لبلدى المحبوب وجمهوري الرائع".من ناحية أخرى، عبرت إليسا عن سعادتها بتحقيق أحدث أغانيها "من أول دقيقة" 200 مليون مشاهدة على منصة "يوتيوب" للفيديوهات، منذ طرحها في شهر مايو/ أيار الماضي.ويشارك إليسا في أداء الأغنية الفنان المغربي، سعد لمجرد، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان، رامي جمال.

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