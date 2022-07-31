https://arabic.sputniknews.com/20220731/إنتاج-النفط-الليبي-يتعافى-إلى-مستوى-ما-قبل-إغلاق-الحقول-والموانئ-1065807574.html
إنتاج النفط الليبي يتعافى إلى مستوى ما قبل إغلاق الحقول والموانئ
إنتاج النفط الليبي يتعافى إلى مستوى ما قبل إغلاق الحقول والموانئ
قال وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الأحد، إن إنتاج الخام في بلاده انتعش إلى مستوياته في أوائل أبريل/ نيسان، في زيادة قد تساعد في... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T16:49+0000
2022-07-31T16:49+0000
2022-07-31T16:49+0000
اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف الوزير مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "بلومبيرغ" أن الإنتاج قفز إلى 1.2 مليون برميل يوميا. ويعد هذا المستوى علامة فارقة بعد أن انخفض الإنتاج بأكثر من النصف منذ منتصف أبريل.تأتي الزيادة بعد أن توصل المسؤولون إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر مع المحتجين وزعماء القبائل لإعادة فتح الحقول ومحطات التصدير المغلقة إلى حد كبير منذ أشهر عدة.وتضرر إنتاج النفط في البلاد بسبب صراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب وفتحي باشاغا في الشرق.إن الزيادة في الإنتاج تساعد في جلب العملات الأجنبية إلى البلاد، بعدما شهد إنتاج النفط الليبي تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.الانخفاض الأخير في الإنتاج كان بسبب حصار المنشآت النفطية والاحتجاجات. وكان أحد أجزاء الاتفاق لإنهاء تلك الاضطرابات هو قرار حكومة الدبيبة بإصلاح مؤسسة النفط الوطنية وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/من-هو-فرحات-بن-قداره-وهل-سينجح-في-إدارة-قطاع-النفط-في-ليبيا-1065129609.html
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اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم
إنتاج النفط الليبي يتعافى إلى مستوى ما قبل إغلاق الحقول والموانئ
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قال وزير النفط الليبي في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الأحد، إن إنتاج الخام في بلاده انتعش إلى مستوياته في أوائل أبريل/ نيسان، في زيادة قد تساعد في تهدئة سوق النفط العالمي المتوتر.
وأضاف الوزير مقابلة عبر الهاتف مع وكالة
"بلومبيرغ" أن الإنتاج قفز إلى 1.2 مليون برميل يوميا. ويعد هذا المستوى علامة فارقة بعد أن انخفض الإنتاج بأكثر من النصف منذ منتصف أبريل.
تأتي الزيادة بعد أن توصل المسؤولون إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر مع المحتجين وزعماء القبائل لإعادة فتح الحقول ومحطات التصدير المغلقة إلى حد كبير منذ أشهر عدة.
وتضرر إنتاج النفط في البلاد بسبب صراع على السلطة بين الحكومتين المتنافستين برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب وفتحي باشاغا في الشرق.
إن الزيادة في الإنتاج تساعد في جلب العملات الأجنبية إلى البلاد، بعدما شهد إنتاج النفط الليبي تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.
الانخفاض الأخير في الإنتاج كان بسبب حصار المنشآت النفطية والاحتجاجات. وكان أحد أجزاء الاتفاق لإنهاء تلك الاضطرابات هو قرار حكومة الدبيبة بإصلاح مؤسسة النفط الوطنية وتعيين فرحات بن قدارة
رئيسا لها.