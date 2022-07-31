https://arabic.sputniknews.com/20220731/إيران-تؤكد-استعدادها-لإنهاء-محادثات-فيينا-بشأن-الاتفاق-النووي-سريعا-1065805069.html

إيران تؤكد استعدادها لإنهاء محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي سريعا

إيران تؤكد استعدادها لإنهاء محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي سريعا

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن إيران قدمت مقترحاتها الجوهرية والشكلية من أجل التوصل إلى ختام سريع لمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T15:43+0000

2022-07-31T15:43+0000

2022-07-31T15:43+0000

العالم

إيران

محادثات رفيعة المستوى

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وقال باقري كني، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد، "قدمنا أفكارنا المقترحة من حيث الجوهر والشكل لتمهيد الطريق أمام ختام سريع لمفاوضات فيينا، التي تهدف إلى إصلاح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأمريكي الأحادي وغير القانوني (من الاتفاق النووي)".في سياق متصل، قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إنه من المرجح أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبا.نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن رضا زاده، اليوم الأحد، قوله إنه "من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في فيينا قريبا"، مضيفا: "أعضاء لجنة الأمن القومي عقدوا خلال الأيام الماضية اجتماعات مع علي باقري كني رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني، وإنه بالنظر إلى جهود الأطراف الأوروبية للتوصل إلى اختتام مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، من المحتمل أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات في الأيام المقبلة".وكان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعلن الثلاثاء الماضي، في مقال نُشر في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقديمه مسودة نص بشأن البرنامج النووي الإيراني، مناشدا الأطراف المتنازعة على قبولها أو المخاطرة بوقوع "أزمة نووية خطيرة".ويخيم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/إيران-تعلن-تقديم-مقترحات-وأفكار-جديدة-لتسهيل-التوصل-إلى-نتيجة-بمحادثات-الاتفاق-النووي-في-فيينا-1065804440.html

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العالم, إيران, محادثات رفيعة المستوى