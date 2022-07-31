https://arabic.sputniknews.com/20220731/استاد-خليفة-الدولي-يستضيف-40-ألف-متفرج-وتقام-عليه-6-مباريات-في-مونديال-قطر-2022-1065807179.html
استاد خليفة الدولي… يستضيف 40 ألف متفرج وتقام عليه 6 مباريات في مونديال قطر 2022
استاد خليفة الدولي… يستضيف 40 ألف متفرج وتقام عليه 6 مباريات في مونديال قطر 2022
أنشأت قطر مجموعة من استادات كرة القدم الخاصة باستضافة مباريات كأس العالم 2022، ومنها استاد خليفة الدولي، الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T16:43+0000
2022-07-31T16:43+0000
2022-07-31T16:43+0000
رياضة
قطر
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ونشرت وكالة الأنباء القطرية تفاصيل عن استاد خليفة الدولي، الذي تقول إنه واحدا من استادات مونديال قطر 2022، التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.ويقع استاد خليفة الدولي في مدينة الريان، جنوب غربي العاصمة الدوحة، الذي أصبح أول الاستادات الخاصة بالمونديال.ومن المقرر أن يستضيف 6 مباريات في البطولة تشمل إنجلترا وإيران، وألمانيا واليابان، وهولندا والإكوادور، وكرواتيا وكندا، والإكوادور والسنغال، إضافة إلى اليابان وإسبانيا.ومن المقرر أن يتم تنظيم منافسات مونديال قطر 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.وسيكون مونديال قطر 2022 هو الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002، التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/قطر-غرامة-تصل-إلى-250-ألف-ريال-لمنع-التلاعب-بأسعار-تذاكر-المونديال-في-السوق-السوداء-1065656894.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, قطر
استاد خليفة الدولي… يستضيف 40 ألف متفرج وتقام عليه 6 مباريات في مونديال قطر 2022
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أنشأت قطر مجموعة من استادات كرة القدم الخاصة باستضافة مباريات كأس العالم 2022، ومنها استاد خليفة الدولي، الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية تفاصيل عن استاد خليفة الدولي، الذي تقول إنه واحدا من استادات مونديال قطر 2022
، التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
ويقع استاد خليفة الدولي في مدينة الريان، جنوب غربي العاصمة الدوحة، الذي أصبح أول الاستادات الخاصة بالمونديال.
ويرجع تاريخ افتتاح استاد خليفة للمرة الأولى إلى عام 1976، ومنذ ذلك الحين شهد العديد من البطولات الرياضية.
ومن المقرر أن يستضيف 6 مباريات في البطولة تشمل إنجلترا وإيران، وألمانيا واليابان، وهولندا والإكوادور، وكرواتيا وكندا، والإكوادور والسنغال، إضافة إلى اليابان وإسبانيا.
ومن المقرر أن يتم تنظيم منافسات مونديال
قطر 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.
وسيكون مونديال قطر 2022 هو الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002، التي استضافتها كوريا الجنوبية
واليابان.