https://arabic.sputniknews.com/20220731/استاد-خليفة-الدولي-يستضيف-40-ألف-متفرج-وتقام-عليه-6-مباريات-في-مونديال-قطر-2022-1065807179.html

استاد خليفة الدولي… يستضيف 40 ألف متفرج وتقام عليه 6 مباريات في مونديال قطر 2022

استاد خليفة الدولي… يستضيف 40 ألف متفرج وتقام عليه 6 مباريات في مونديال قطر 2022

أنشأت قطر مجموعة من استادات كرة القدم الخاصة باستضافة مباريات كأس العالم 2022، ومنها استاد خليفة الدولي، الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T16:43+0000

2022-07-31T16:43+0000

2022-07-31T16:43+0000

رياضة

قطر

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ونشرت وكالة الأنباء القطرية تفاصيل عن استاد خليفة الدولي، الذي تقول إنه واحدا من استادات مونديال قطر 2022، التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.ويقع استاد خليفة الدولي في مدينة الريان، جنوب غربي العاصمة الدوحة، الذي أصبح أول الاستادات الخاصة بالمونديال.ومن المقرر أن يستضيف 6 مباريات في البطولة تشمل إنجلترا وإيران، وألمانيا واليابان، وهولندا والإكوادور، وكرواتيا وكندا، والإكوادور والسنغال، إضافة إلى اليابان وإسبانيا.ومن المقرر أن يتم تنظيم منافسات مونديال قطر 2022 في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.وسيكون مونديال قطر 2022 هو الأول من نوعه الذي يقام في العالم العربي، والثاني في آسيا بعد بطولة 2002، التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان.

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رياضة, قطر