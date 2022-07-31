https://arabic.sputniknews.com/20220731/استطلاع-انخفاض-قياسي-جديد-لشعبية-بايدن-1065779508.html
استطلاع: انخفاض قياسي جديد لشعبية بايدن
استطلاع: انخفاض قياسي جديد لشعبية بايدن
انخفض معدل شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى 38 في المائة، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها شعبيته إلى أقل من 40 في المائة، وفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T04:30+0000
2022-07-31T04:30+0000
2022-07-31T04:30+0000
جو بايدن
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ووجد الاستطلاع أن 59 في المائة من الأمريكيين غير راضين عن الأداء الذي يقوم به بايدن، وهي أعلى نسبة بالنسبة له حتى الآن.ويرى 45 في المائة من الأمريكيين أنهم غير راضين بشدة على أداء الديمقراطي المخضرم، في حين أن 13 في المائة فقط يؤيدون بشدة.كما أن نسبة 31 في المائة من المستقلين الذين يؤيدون بايدن هي أيضا نسبة منخفضة قياسية جديدة، بينما يستمر انخفاض معدل تأييد الجمهوريين له.وفي حين يحتفظ بايدن بدعم الغالبية العظمى من الديمقراطيين، فإن نسبة شعبيته البالغة 78 في المائة بين أعضاء حزبه هي الأدنى بالنسبة له حتى الآن، والتي حققها سابقا في ديسمبر، وفقا لمؤسسة "غالوب".
https://arabic.sputniknews.com/20220730/البيت-الأبيض-يعلن-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-مجددا-1065775396.html
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جو بايدن
استطلاع: انخفاض قياسي جديد لشعبية بايدن
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انخفض معدل شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى 38 في المائة، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها شعبيته إلى أقل من 40 في المائة، وفقا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب".
ووجد الاستطلاع
أن 59 في المائة من الأمريكيين غير راضين عن الأداء الذي يقوم به بايدن، وهي أعلى نسبة بالنسبة له حتى الآن
.
ويرى 45 في المائة من الأمريكيين أنهم غير راضين بشدة على أداء الديمقراطي المخضرم، في حين أن 13 في المائة فقط يؤيدون بشدة.
كما أن نسبة 31 في المائة من المستقلين الذين يؤيدون بايدن هي أيضا نسبة منخفضة قياسية جديدة، بينما يستمر انخفاض معدل تأييد الجمهوريين له.
وفي حين يحتفظ بايدن بدعم الغالبية العظمى من الديمقراطيين، فإن نسبة شعبيته البالغة 78 في المائة بين أعضاء حزبه هي الأدنى بالنسبة له حتى الآن، والتي حققها سابقا في ديسمبر، وفقا لمؤسسة "غالوب".