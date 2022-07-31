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https://arabic.sputniknews.com/20220731/اشتعال-النيران-في-مستودع-ذخيرة-لرجل-أعمال-كان-يزود-أوكرانيا-بالأسلحة-في-بلغاريا-1065796584.html
اشتعال النيران في مستودع ذخيرة لرجل أعمال كان يزود أوكرانيا بالأسلحة في بلغاريا
اشتعال النيران في مستودع ذخيرة لرجل أعمال كان يزود أوكرانيا بالأسلحة في بلغاريا
اندلع حريق في مستودع ذخيرة في كارنوبات البلغارية لرجل الأعمال إميليان جيبريف، الذي زود أوكرانيا بالأسلحة في عام 2014، حسبما ذكرت المحطة الإذاعية BNR. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T12:42+0000
2022-07-31T12:42+0000
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وبحسب رجل الأعمال، فإن مستودعات الذخيرة موجودة في أراضي الثكنات السابقة.وقال جيبريف: "الحريق سبقه انفجار صغير"، مضيفا أنه لم يصب أحد بأذى.ووفقًا للشرطة، لم يكن هناك انفجار.في عام 2021، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جيبريف اعترف بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في ذروة الصراع شرقي البلاد في عام 2014، وأنه قام بتخزين الذخيرة في مستودعات في فربيتيتسي التشيكية ووقع هناك انفجاران. واتهمت المخابرات التشيكية روسيا بالتورط في الانفجار الذي وقع في المستودع، لكن التحقيق في الحوادث لم يكتمل، ثم تم إتلاف الوثائق.
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اشتعال النيران في مستودع ذخيرة لرجل أعمال كان يزود أوكرانيا بالأسلحة في بلغاريا

12:42 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأهالي يحرقون منازلهم في أحياء منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020
أهالي يحرقون منازلهم في أحياء منطقة قره باغ قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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اندلع حريق في مستودع ذخيرة في كارنوبات البلغارية لرجل الأعمال إميليان جيبريف، الذي زود أوكرانيا بالأسلحة في عام 2014، حسبما ذكرت المحطة الإذاعية BNR.
وبحسب رجل الأعمال، فإن مستودعات الذخيرة موجودة في أراضي الثكنات السابقة.
وقال جيبريف: "الحريق سبقه انفجار صغير"، مضيفا أنه لم يصب أحد بأذى.
ووفقًا للشرطة، لم يكن هناك انفجار.
في عام 2021، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جيبريف اعترف بتزويد أوكرانيا بالأسلحة في ذروة الصراع شرقي البلاد في عام 2014، وأنه قام بتخزين الذخيرة في مستودعات في فربيتيتسي التشيكية ووقع هناك انفجاران. واتهمت المخابرات التشيكية روسيا بالتورط في الانفجار الذي وقع في المستودع، لكن التحقيق في الحوادث لم يكتمل، ثم تم إتلاف الوثائق.
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