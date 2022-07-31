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https://arabic.sputniknews.com/20220731/الأردن-يقدم-التعازي-للإمارات-في-وفيات-السيول-1065794475.html
الأردن يقدم التعازي للإمارات في وفيات السيول
الأردن يقدم التعازي للإمارات في وفيات السيول
قدمت وزارة الخارجية الأردنية خالص تعازيها ومواساتها للإمارات العربية المتحدة في ضحايا السيول ‏التي اجتاحت عدة مناطق في الدولة نتيجة سوء الأحوال الجوية خلال... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:57+0000
2022-07-31T11:57+0000
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وأكدت الأردن تضامنها مع الإمارات العربية المتحدة، وأعربتً عن تعازيها لأسر ضحايا السيول، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وتسببت الأمطار الغزيرة في الإمارات، يوم الخميس الماضي، في تشكل سيول عنيفة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة شرقي البلاد، ما أدى إلى غرق بعض الطرق وانقطاعها.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مغردون على "تويتر" السيول الشديدة التي ضربت الإمارات الثلاث. ووجهت الحكومة بنقل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقتة.كما قررت الحكومة الإماراتية توجيه كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين في تلك المناطق، معلنة تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الولايات المذكورة.وعلى الرغم من أن تساقط الأمطار في دول الخليج خلال شهور الصيف شديدة الحرارة، كان أمرا نادرا، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أمطارا غزيرة خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي وصل المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الإمارات-اكتشاف-6-جثث-لمواطنين-آسيوين-قتلتهم-السيول-الجارفة-1065749273.html
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أخبار الأردن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الأردن يقدم التعازي للإمارات في وفيات السيول

11:57 GMT 31.07.2022
© Sputnikمدينة أبو ظبي
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
مدينة أبو ظبي
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قدمت وزارة الخارجية الأردنية خالص تعازيها ومواساتها للإمارات العربية المتحدة في ضحايا السيول ‏التي اجتاحت عدة مناطق في الدولة نتيجة سوء الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين.‏
وأكدت الأردن تضامنها مع الإمارات العربية المتحدة، وأعربتً عن تعازيها لأسر ضحايا السيول، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.
وتسببت الأمطار الغزيرة في الإمارات، يوم الخميس الماضي، في تشكل سيول عنيفة في إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة شرقي البلاد، ما أدى إلى غرق بعض الطرق وانقطاعها.
سيول في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
الإمارات... اكتشاف 6 جثث لمواطنين آسيوين قتلتهم السيول الجارفة
29 يوليو, 15:36 GMT
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مغردون على "تويتر" السيول الشديدة التي ضربت الإمارات الثلاث. ووجهت الحكومة بنقل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقتة.
كما قررت الحكومة الإماراتية توجيه كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين في تلك المناطق، معلنة تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الولايات المذكورة.
وعلى الرغم من أن تساقط الأمطار في دول الخليج خلال شهور الصيف شديدة الحرارة، كان أمرا نادرا، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أمطارا غزيرة خلال اليومين الماضيين جراء منخفض جوي وصل المنطقة.
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