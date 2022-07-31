https://arabic.sputniknews.com/20220731/الإعلام-الحربي-لـحزب-الله-ينشر-إحداثيات-منصات-الغاز-والحفر-في-حقل-كاريش-فيديو-1065790678.html
الإعلام الحربي لـ"حزب الله" ينشر إحداثيات منصات الغاز والحفر في حقل "كاريش"... فيديو
الإعلام الحربي لـ"حزب الله" ينشر إحداثيات منصات الغاز والحفر في حقل "كاريش"... فيديو
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر صور وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T10:54+0000
2022-07-31T10:54+0000
2022-07-31T10:56+0000
العالم العربي
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
سوق النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782117_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_6ec0a456e30f9288f5047b0f1ef544b8.jpg
ويحتوي الفيديو الذي تم تصويره حراريا على إحداثيات لعدد من منصات الغاز والحفر وحجمها بالإضافة إلى عدد العاملين فيها، والمنصات التي ظهر في المقطع هي : Arendal spirit و energean power FPSO و stenna icemax drill.وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها "في المرمى…" و"اللعب بالوقت غير مفيد"، بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.وتابع: "إسرائيل تستغل القوى العسكرية لكي تدعم موقفها في المفاوضات، وفي المقابل جاء حزب الله ليعرض قوته وعضلاته وهذا ليس بجديد".وأضاف: "يوم أمس صرح مسؤول إسرائيلي كبير تصريح يؤكد أن حزب الله يمتلك صواريخ أرض بحر وقادرة على تدمير منصات الغاز في حال وقع نزاع عسكري".وأضاف أن "الذهاب إلى الناقورة أفضل من الذهاب إلى مطرح آخر، والمتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة هو العودة لاتفاق الإطار"، مشددا على أن "لبنان يريد حقل قانا كاملا".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782117_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_0ddfa3e04d900abd81df180eab0bbc51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, سوق النفط
الإعلام الحربي لـ"حزب الله" ينشر إحداثيات منصات الغاز والحفر في حقل "كاريش"... فيديو
10:54 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر صور وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.
ويحتوي الفيديو الذي تم تصويره حراريا على إحداثيات لعدد من منصات الغاز والحفر وحجمها بالإضافة إلى عدد العاملين فيها، والمنصات التي ظهر في المقطع هي : Arendal spirit و energean power FPSO و stenna icemax drill.
وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها "في المرمى…" و"اللعب بالوقت غير مفيد"، بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.
وفي هذا السياق، قال العميد الركن المتقاعد هشام جابر لـ"سبوتنيك"، إن "نشر الإعلام الحربي لحزب الله فيديو يظهر إحداثيات المنصات البحرية لاستخراج الغاز بالتزامن مع وصول الوسيط الأميركي هو نوع من عرض العضلات وإظهار للقوى لمواكبة المفاوضات، وبالتحليل العلمي والمنطقي من يريد أن يفاوض يجب أن يمتلك عنصرين، الأول هو ملف قوي مدعم بالوثائق والمستندات وفي الوقت عينه يجب أن يمتلك قوى عسكرية على الأرض ولبنان الرسمي لا يمتلك قوى عسكرية".
وتابع: "إسرائيل تستغل القوى العسكرية لكي تدعم موقفها في المفاوضات، وفي المقابل جاء حزب الله ليعرض قوته وعضلاته وهذا ليس بجديد".
وأضاف: "يوم أمس صرح مسؤول إسرائيلي كبير تصريح يؤكد أن حزب الله يمتلك صواريخ أرض بحر وقادرة على تدمير منصات الغاز في حال وقع نزاع عسكري".
وكان قد أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، يوم أمس السبت، إنه "لا للتنازل أو المساومة على ثروة لبنان النفطية أو التطبيع عبر شركة دولية، والمسيّرات التي نفذتها المقاومة سرّعت بدفع ملف الترسيم".
وأضاف أن "الذهاب إلى الناقورة أفضل من الذهاب إلى مطرح آخر، والمتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة هو العودة لاتفاق الإطار"، مشددا على أن "لبنان يريد حقل قانا كاملا".