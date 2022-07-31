الإعلان عن سقوط حطام الصاروخ الصيني...فيديو
© Photo / Public domainإطلاق صاروخ فضائي صيني
© Photo / Public domain
أعلن مركز الفلك الدولي عن سقوط حطام الصاروخ الصيني الذي أثار هلعا في بعض الدول خشية من أن يسقط على مناطق مأهولة.
ونشر المركز تغريدة أعلن فيها عن سقوط الحطام شرقي المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم 30 يوليو/تموز 2022م في الساعة 16:49 غرينتش زائد ناقص 10 دقائق فقط، أي بعد حوالي ربع ساعة.
عاجل: فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/GeqxYuxNjV— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022
لينشر مقطعا مصورا جرى تصويره من قبل شهود عيان عن لحظة السقوط، حيث يظهر حطام الصاروخ وهو يحترق في السماء.
عاجل: فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/GeqxYuxNjV— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن سقوط الحطام فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.
صدر قبل قليل تقرير وزارة الدفاع الأمريكية والذي أكد #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني في الساعة 16:51 غرينتش فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022
ينتشر الحطام عادة في منطقة عرضها 70 كم وطولها 2000 كم. وهي المنطقة المبينة في الخارطة داخل المستطيل الأحمر. وتشمل ماليزيا وبروناي والفلبين. #عاجل pic.twitter.com/7GEFKXJqAk
وفي وقت سابق، حذر مركز الفلك الدولي من إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة فوق عدد من البلدان من ضمنها 3 دول عربية.