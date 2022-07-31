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الإعلان عن سقوط حطام الصاروخ الصيني...فيديو
الإعلان عن سقوط حطام الصاروخ الصيني...فيديو
أعلن مركز الفلك الدولي عن سقوط حطام الصاروخ الصيني الذي أثار هلعا في بعض الدول خشية من أن يسقط على مناطق مأهولة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T06:24+0000
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العالم
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ونشر المركز تغريدة أعلن فيها عن سقوط الحطام شرقي المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم 30 يوليو/تموز 2022م في الساعة 16:49 غرينتش زائد ناقص 10 دقائق فقط، أي بعد حوالي ربع ساعة.لينشر مقطعا مصورا جرى تصويره من قبل شهود عيان عن لحظة السقوط، حيث يظهر حطام الصاروخ وهو يحترق في السماء.من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن سقوط الحطام فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.وفي وقت سابق، حذر مركز الفلك الدولي من إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة فوق عدد من البلدان من ضمنها 3 دول عربية.
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العالم

الإعلان عن سقوط حطام الصاروخ الصيني...فيديو

06:24 GMT 31.07.2022
© Photo / Public domainإطلاق صاروخ فضائي صيني
إطلاق صاروخ فضائي صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Photo / Public domain
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أعلن مركز الفلك الدولي عن سقوط حطام الصاروخ الصيني الذي أثار هلعا في بعض الدول خشية من أن يسقط على مناطق مأهولة.
ونشر المركز تغريدة أعلن فيها عن سقوط الحطام شرقي المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم 30 يوليو/تموز 2022م في الساعة 16:49 غرينتش زائد ناقص 10 دقائق فقط، أي بعد حوالي ربع ساعة.
لينشر مقطعا مصورا جرى تصويره من قبل شهود عيان عن لحظة السقوط، حيث يظهر حطام الصاروخ وهو يحترق في السماء.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن سقوط الحطام فوق ماليزيا بالقرب من بروناي.
وفي وقت سابق، حذر مركز الفلك الدولي من إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة فوق عدد من البلدان من ضمنها 3 دول عربية.
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