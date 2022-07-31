https://arabic.sputniknews.com/20220731/البرلمان-العربي-يرحب-بقرار-الحلبوسي-تعليق-عمل-مجلس-النواب-العراقي-1065812053.html

البرلمان العربي يرحب بقرار الحلبوسي تعليق عمل مجلس النواب العراقي

البرلمان العربي يرحب بقرار الحلبوسي تعليق عمل مجلس النواب العراقي

أثنى البرلمان العربي على قرارات رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لتهدئة الأوضاع في الشارع العراقي على خلفية اقتحام متظاهرين مطالبين بالإصلاح المنطقة... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T17:29+0000

2022-07-31T17:29+0000

2022-07-31T17:29+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104487/12/1044871258_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8e48504e9c7124f1e04619294a84b80.jpg

ورحب البرلمان العربي في بيان له، اليوم الأحد، بقرار الحلبوسي بتعليق عقد جلسات مجلس النواب العراقي حتى إشعار آخر لتهدئة الأوضاع المحتقنة في الشارع العراقي، وأشاد "بدعوته للقادة والكتل السياسية العراقية إلى لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الشعب العراقي الكريم، وإعلاء مصلحة العراق على كل المصالح الحزبية الضيقة حفاظاً على أمن واستقرار العراق".وثمن البرلمان العربي "مهنية قوات الأمن العراقية في ضبط النفس في التعامل مع المحتجين والتعامل بأعلى درجات الانضباط مع المحتجين في الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتكلات العامة والخاصة".وطالب البرلمان العربي في بيانه "جميع القوى السياسية العراقية الوطنية الفاعلة بضرورة الاحتكام إلى صوت الحكمة والجلوس إلى طاولة حوار وطني يضع في أولويته أمن العراق ووحدته واستقراره وسلامة مواطنيه".وجدد البرلمان "تأكيده على دعم كل ما يحافظ على أمن واستقرار العراق كونه جزء لا يتجزأ من أمن الأمة العربية".ونشر الحلبوسي بيانا اليوم أكد من خلاله أنه "من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزاما باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي ألزمتنا حفظ مصالح الشعب، واستنادا إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، والمادة 34/ ثامنا من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرَّر: أولا: تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر".ودعا رئيس مجلس النواب العراقي، القائد العام للقوات المسلحة في بلاده إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، داعيا إياهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.ولم يكتف الحلبوسي بذلك، بل دعا الكتل السياسية إلى "لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية".ويشار إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة من بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220730/الحلبوسي-يعلق-جلسات-البرلمان-العراقي-على-خلفية-الاحتجاجات-1065772718.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي