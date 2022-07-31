https://arabic.sputniknews.com/20220731/البرلمان-العربي-يناشد-المجتمع-الدولي-التدخل-السريع-لمساعدة-الصومال-1065793322.html
البرلمان العربي يناشد المجتمع الدولي التدخل السريع لمساعدة الصومال
البرلمان العربي يناشد المجتمع الدولي التدخل السريع لمساعدة الصومال
قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الأحد، إن الصومال يمر بأزمة إنسانية حقيقية تتطلب تدخل المجتمع الدولي أجمع والمؤسسات المانحة بشكل... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:41+0000
2022-07-31T11:41+0000
2022-07-31T11:41+0000
الصومال
العالم العربي
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ودعا العسومي إلى ضرورة مساندة الصومال حتى "يستطيع تجاوز أزمة الجفاف والمجاعة التي يتعرض لها"، مؤكدا دعم البرلمان العربي لجهود البلاد حتى تتمكن من تجاوز "التحديات التي تواجهها"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، لإلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة .ونوه العسومي بحرص البرلمان العربي على "تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال، في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية".كما أشاد رئيس البرلمان العربي "بالجهود التي تبذلها الدولة الصومالية في سبل مكافحة الإرهاب وأن تتجاوز محنتها في واحدة من أسوء أزمات الجفاف التي تمر بها".من جانبه، أثنى سفير جمهورية الصومال لدى القاهرة "بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي، ونشاطه في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك"، على حد تعبير البيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/البرلمان-العربي-يدين-التفجير-الإرهابي-في-الصومال-1065730482.html
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الصومال, العالم العربي
البرلمان العربي يناشد المجتمع الدولي التدخل السريع لمساعدة الصومال
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قال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الأحد، إن الصومال يمر بأزمة إنسانية حقيقية تتطلب تدخل المجتمع الدولي أجمع والمؤسسات المانحة بشكل فوري وسريع لتقديم المساعدات الممكنة.
ودعا العسومي إلى ضرورة مساندة الصومال حتى "يستطيع تجاوز أزمة الجفاف والمجاعة التي يتعرض لها"، مؤكدا دعم البرلمان العربي لجهود البلاد حتى تتمكن من تجاوز "التحديات التي تواجهها"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، لإلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة .
ونوه العسومي بحرص البرلمان العربي على "تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال، في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام والتنمية الاقتصادية".
كما أشاد رئيس البرلمان العربي "بالجهود التي تبذلها الدولة الصومالية في سبل مكافحة الإرهاب
وأن تتجاوز محنتها في واحدة من أسوء أزمات الجفاف التي تمر بها".
من جانبه، أثنى سفير جمهورية الصومال لدى القاهرة "بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي، ونشاطه في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن قضايا الأمة العربية، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك"، على حد تعبير البيان.