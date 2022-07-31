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https://arabic.sputniknews.com/20220731/الجامعة-العربية-قمة-الجزائر-ستكون-قمة-إجماع-عربي-1065799255.html
الجامعة العربية: قمة الجزائر ستكون قمة إجماع عربي
الجامعة العربية: قمة الجزائر ستكون قمة إجماع عربي
أعلنت الجامعة العربية أن القمة، التي ستحتضنها الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون "قمة إجماع عربي". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:57+0000
2022-07-31T13:57+0000
العالم العربي
أحمد أبو الغيط
الجزائر
اجتماع القمة الخليجية
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وقالت الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، على هامش أشغال الملتقى الدولي حول "نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير"، الجارية أشغاله بالجزائر: "نرتقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي"، معربة عن أملها في نجاح هذا الموعد الهام "بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف المليون شهيد".كما اعتبرت الأمينة العامة المساعدة أن "قمة الجزائر لن تكون قمة سياسية فحسب، بل ستكون فرصة لعرض بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/الأسد-يناقش-مع-لعمامرة-مسألة-مشاركة-سوريا-في-قمة-الجزائر-1065535228.html
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العالم العربي, أحمد أبو الغيط, الجزائر, اجتماع القمة الخليجية

الجامعة العربية: قمة الجزائر ستكون قمة إجماع عربي

13:57 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamidaأسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية
أسبوع التنمية المستدامة في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Mohamed.Hamida
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أعلنت الجامعة العربية أن القمة، التي ستحتضنها الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستكون "قمة إجماع عربي".
وقالت الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، على هامش أشغال الملتقى الدولي حول "نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير"، الجارية أشغاله بالجزائر: "نرتقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي"، معربة عن أملها في نجاح هذا الموعد الهام "بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف المليون شهيد".
كما أشارت هيفاء أبو غزالة إلى وجود استعدادات حثيثة على مستوى الجامعة العربية تحسبا لهذه القمة، مذكرة بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إلى الجزائر واستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تم استعراض أهم البنود التي سيتم تناولها خلال القمة.
الأسد يناقش مع لعمامرة مسألة مشاركة سوريا في قمة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
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25 يوليو, 12:36 GMT
كما اعتبرت الأمينة العامة المساعدة أن "قمة الجزائر لن تكون قمة سياسية فحسب، بل ستكون فرصة لعرض بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك".
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