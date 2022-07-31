https://arabic.sputniknews.com/20220731/الحرس-الثوري-السعودية-التي-كانت-تساعد-أمريكا-بالمال-ضعفت-قدرتها-على-حل-مشاكلها-المالية-هي-نفسها-1065806969.html
الحرس الثوري: السعودية التي كانت تساعد أمريكا بالمال ضعفت قدرتها على حل مشاكلها المالية هي نفسها
الحرس الثوري: السعودية التي كانت تساعد أمريكا بالمال ضعفت قدرتها على حل مشاكلها المالية هي نفسها
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أنه "لا يمكن اليوم للسعودية أن تفعل أي شيء لأمريكا ولا أمريكا للسعودية"، قائلا: إن "السعودية التي... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T16:21+0000
2022-07-31T16:21+0000
2022-07-31T16:21+0000
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وقال اللواء سلامي، خلال الملتقى الثلاثين للكوادر والمدراء السياسيين في الحرس، إن "أعداءنا اليوم لا يستطيعون حتى مساعدة بعضهم البعض وهم يعانون من التشتت والانقسام"، مضيفا أنه "رغم الحرب الاقتصادية التي نواجهها إلا أن مظهر إيران ليس مظهر دولة مهزومة، فهذه علامة انتصار"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وبشأن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط ، قال اللواء سلامي: "عاد جو بايدن إلى بلاده من رحلته الأخيرة إلى المنطقة خالي الوفاض ودون أي إنجازات، وذلك بسبب الإجراءات الإيمانية والتوعوية لقائد الثورة الإسلامية في المنطقة والتي تشكلت في ظل ضوابط دقيقة ومعرفة واسعة تجاه الأعداء وخبراته الطويلة وحكمته البالغة والفريدة من نوعها".وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن "مساحة أمريكا السياسية تشهد التراجع والفشل"، لافتا إلى فشلها في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد إيران.وختم اللواء سلامي بالقول إنه "يمكن لإيران اليوم المشي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ورؤية قوة الإسلام. اضطراب العدو واضح للعيان. لقد قطع العدو كل الطرق لدحرنا ولم يترك شيئا لتحقيق ذلك وفعل كل شيء، لكنه لم ينجح".
https://arabic.sputniknews.com/20220716/بايدن-من-قمة-جدة-أمريكا-لن-تبتعد-عن-المنطقة-وتترك-فراغا-للصين-وروسيا-وإيران-1065134621.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري: السعودية التي كانت تساعد أمريكا بالمال ضعفت قدرتها على حل مشاكلها المالية هي نفسها
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أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أنه "لا يمكن اليوم للسعودية أن تفعل أي شيء لأمريكا ولا أمريكا للسعودية"، قائلا: إن "السعودية التي كانت تساعد أمريكا بالمال ضعفت قدرتها على حل مشاكلها الاقتصادية هي نفسها".
وقال اللواء سلامي، خلال الملتقى الثلاثين للكوادر والمدراء السياسيين في الحرس، إن "أعداءنا اليوم لا يستطيعون حتى مساعدة بعضهم البعض وهم يعانون من التشتت والانقسام"، مضيفا أنه "رغم الحرب الاقتصادية التي نواجهها إلا أن مظهر إيران ليس مظهر دولة مهزومة، فهذه علامة انتصار"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وبشأن جولة الرئيس الأمريكي
جو بايدن في الشرق الأوسط ، قال اللواء سلامي: "عاد جو بايدن إلى بلاده من رحلته الأخيرة إلى المنطقة خالي الوفاض ودون أي إنجازات، وذلك بسبب الإجراءات الإيمانية والتوعوية لقائد الثورة الإسلامية في المنطقة والتي تشكلت في ظل ضوابط دقيقة ومعرفة واسعة تجاه الأعداء وخبراته الطويلة وحكمته البالغة والفريدة من نوعها".
وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أن "مساحة أمريكا السياسية تشهد التراجع والفشل"، لافتا إلى فشلها في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد إيران.
وختم اللواء سلامي بالقول إنه "يمكن لإيران اليوم المشي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ورؤية قوة الإسلام. اضطراب العدو واضح للعيان. لقد قطع العدو كل الطرق لدحرنا ولم يترك شيئا لتحقيق ذلك وفعل كل شيء، لكنه لم ينجح".