https://arabic.sputniknews.com/20220731/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-تنفيذ-مشروع-المنطقة-الصناعية-المشتركة-مع-الأردن-1065791474.html
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع الأردن
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع الأردن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح الإسراع بتنفيذ مشروع "بوابة الأردن"، وهو المنطقة الصناعية المشتركة بين إسرائيل والأردن. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T10:58+0000
2022-07-31T10:58+0000
2022-07-31T10:58+0000
إسرائيل
أخبار الأردن
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وذكر موقع "I24" الإسرائيلي، أن "الحكومة صادقت اليوم على اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، للإسراع في إجراءات تنفيذ المشروع".وأضاف البيان أنه "بعد 28 عامًا من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة إلى الأمام، وهذا إنجاز سيساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".وأوضح البيان أنه "تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع مع الملك عبد الله خلال زيارة لابيد للعاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي".وأكد البيان أن هذا المشروع يعد من ثمار توقيع اتفاقية السلام عام 1994 الهادف إلى تعميق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/ملك-الأردن-يستقبل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-ويؤكد-ضرورة-تحقيق-السلام-العادل-والشامل-وفقا-لحل-الدولتين-1065640758.html
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إسرائيل, أخبار الأردن
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية المشتركة مع الأردن
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صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح الإسراع بتنفيذ مشروع "بوابة الأردن"، وهو المنطقة الصناعية المشتركة بين إسرائيل والأردن.
وذكر
موقع "I24" الإسرائيلي، أن "الحكومة صادقت اليوم على اقتراح رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، للإسراع في إجراءات تنفيذ المشروع".
وأضاف البيان أنه "بعد 28 عامًا من توقيع اتفاقية السلام مع الأردن، نتقدم بعلاقات حسن الجوار بين البلدين خطوة إلى الأمام، وهذا إنجاز سيساهم بشكل كبير في تنمية المنطقة وتعزيزها".
وأوضح البيان أنه "تم الانتهاء من التفاصيل النهائية لهذا المشروع مع الملك عبد الله خلال زيارة لابيد للعاصمة الأردنية عمان الأسبوع الماضي".
وأشار البيان إلى أن المنطقة الصناعية المعفاة من الجمارك ستتيح لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين إقامة مشاريع مشتركة والتواصل المباشر.
وأكد البيان أن هذا المشروع يعد من ثمار توقيع اتفاقية السلام عام 1994 الهادف إلى تعميق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.