https://arabic.sputniknews.com/20220731/الدولار-يسجل-19-جنيها-في-مصر-لأول-مرة-منذ-عام-2016-1065799974.html

الدولار يسجل 19 جنيها في مصر لأول مرة منذ عام 2016

الدولار يسجل 19 جنيها في مصر لأول مرة منذ عام 2016

سجل الدولار، اليوم الأحد، أعلى مستوياته مقابل الجنيه المصري منذ أواخر عام 2016 عندما قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف، متجاوزا حاجز 19 جنيها. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T14:16+0000

2022-07-31T14:16+0000

2022-07-31T14:16+0000

اقتصاد

أخبار مصر الآن

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ووفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 19.008 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى لسعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.سجل الدولار أعلى قيمة له مقابل الجنيه المصري عند 19.56 بتاريخ 20 ديسمبر عام 2016، بعد أسابيع من قرار البنك المركزي بتعويم العملة، بحسب البيانات المتاحة عبر الموقع الرسمي.اكتسب الجنيه لاحقا مزيدا من الزخم وتراجع نسبيا في السنوات التالية، حتى أنه استقر حول النطاق 15.70 مقابل الدولار، حتى سمح المركزي مجددا بانخفاضه بنحو 15% دفعة واحدة في شهر مارس/ آذار الماضي.في وقت سابق اليوم، قال البنك المركزي المصري، إن تحويلات المصريين بالخارج بلغت خلال شهر مايو/ أيار نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو لعام 2021.ومع ذلك، سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة من يوليو/ تموز من العام الماضي وحتى نهاية مايو، نحو 29.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.1% على أساس سنوي، وارتفاعا من 28.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة السابقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220731/تحويلات-المصريين-في-الخارج-تتجاوز-29-مليار-دولار-خلال-11-شهرا-1065798862.html

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