https://arabic.sputniknews.com/20220731/الديوان-الملكي-يعلن-وفاة-أميرة-سعودية-1065800136.html
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T14:19+0000
2022-07-31T14:19+0000
2022-07-31T14:19+0000
السعودية
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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".وأضاف البيان: "سيصلى عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".ونعى الديوان الملكي الأميرة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي
، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام
بمكة المكرمة".
ونعى الديوان الملكي الأميرة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.