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الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T14:19+0000
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السعودية
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وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".وأضاف البيان: "سيصلى عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".ونعى الديوان الملكي الأميرة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
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السعودية

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

14:19 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة إحدى الأميرات من العائلة المالكة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى".
وأضاف البيان: "سيصلى عليها اليوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
ونعى الديوان الملكي الأميرة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته.
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