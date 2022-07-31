https://arabic.sputniknews.com/20220731/الرئيس-الصربي-صربيا-ستنتصر-في-حال-الاعتداء-على-مواطنيها-في-كوسوفو-1065815388.html
فوتشيتش: صربيا ستنتصر في حال الاعتداء على مواطنيها في كوسوفو... فيديو وصور
فوتشيتش: صربيا ستنتصر في حال الاعتداء على مواطنيها في كوسوفو... فيديو وصور
دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب في كوسوفو (جمهورية معلنة من طرف واحد)، وأقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة في... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T17:40+0000
2022-07-31T17:40+0000
2022-07-31T17:53+0000
صربيا
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وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من آب / أغسطس ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا" حسبما ذكرته وكالة "فيتشيرني نوفوستي".وكشف فوتشيتش أن: "جيش كوسوفو يخطط لمهاجمة شمال صربيا عند منتصف الليل".ويتجمع ألبان كوسوفو في مجموعات "خاصة بهم"، في الجزء الجنوبي من مدينة كوسوفسكا ميتروفيتشا بالقرب من الجسر المؤدي إلى الجانب الشمالي "الصربي"، حيث يتجمع السكان المحليون من الصرب، حسبما ذكرته فيتشيرني نوفوستي.
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صربيا
فوتشيتش: صربيا ستنتصر في حال الاعتداء على مواطنيها في كوسوفو... فيديو وصور
17:40 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 17:53 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب في كوسوفو (جمهورية معلنة من طرف واحد)، وأقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة في بعض المناطق.
وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من آب / أغسطس ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا" حسبما ذكرته وكالة "فيتشيرني نوفوستي".
وأهاب فوتشيتش بالسلطات الألبانية في كوسوفو بـ"الحفاظ على السلام"، وحذر من أن "صربيا ستنتصر" في حال حدوث أعمال عدوانية ضد الصرب في كوسوفو.
وكشف فوتشيتش أن: "جيش كوسوفو يخطط لمهاجمة شمال صربيا عند منتصف الليل".
ويتجمع ألبان كوسوفو في مجموعات "خاصة بهم"، في الجزء الجنوبي من مدينة كوسوفسكا ميتروفيتشا بالقرب من الجسر المؤدي إلى الجانب الشمالي "الصربي"، حيث يتجمع السكان المحليون من الصرب، حسبما ذكرته فيتشيرني نوفوستي.