https://arabic.sputniknews.com/20220731/الرئيس-اللبناني-يدعو-لاجتماع-ثلاثي-مع-ميقاتي-وبري-لبحث-مسألة-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1065817700.html

الرئيس اللبناني يدعو لاجتماع ثلاثي مع ميقاتي وبري لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يدعو لاجتماع ثلاثي مع ميقاتي وبري لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لاجتماع ثلاثي مع رئيس البرلمان نبيه بري، غدا الاثنين، لبحث ملف ترسيم... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T18:57+0000

2022-07-31T18:57+0000

2022-07-31T18:57+0000

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وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، في بيان لها، إن"رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى اتصالا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعاه خلاله إلى عقد اجتماع ثلاثي يضمهما ورئيس مجلس النواب نبيه بري عند الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري للبحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية".وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قد قال إن الوسيط الأمريكي لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أدلى بطرح إيجابي خلال الاجتماع معه اليوم حول موضوع الترسيم.وقال فياض في تصريحات صحفية، عقب اللقاء الذي جرى اليوم الأحد: "الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين يحمل طرحا جديدا إلى المسؤولين اللبنانيين، وقال لي إنّه طرح إيجابي ونفى أي شائعات عن التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".وأشار إلى أن "الوسيط يهمه الوصول إلى حل قبل نهاية الصيف، والأمور إيجابية بحسب ما لمست منه"، مؤكدا أن "هوكشتاين نفى بعض الإشاعات حول التنقيب المشترك بين لبنان وإسرائيل".من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، إن هناك عناصر في لبنان تحاول عرقلة التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود بين بلاده ولبنان.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن كارين الهرار، توقعها بأن تنجر لبنان إلى إجراء المفاوضات مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.

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