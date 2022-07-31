عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الشابة-السعودية-وسام-السويلمي-توجه-رسالة-إلى-الراغبات-بالهرب-من-المملكة-فيديو-1065788786.html
الشابة السعودية وسام السويلمي توجه رسالة إلى الراغبات بالهرب من المملكة... فيديو
الشابة السعودية وسام السويلمي توجه رسالة إلى الراغبات بالهرب من المملكة... فيديو
وجهت الشابة السعودية وسام السويلمي، العائدة إلى المملكة، بعد لجوء دام سنوات في ألمانيا هربا من عائلتها، رسالة لكل الفتيات، اللواتي يفكرن في مغادرة وطنهن. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T09:43+0000
2022-07-31T09:43+0000
العالم العربي
عودة
السعودية
فتاة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg
وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لكل فتاة تظن أن الهروب هو الحل، أقسم لك أن الهروب من المشكلة ليس بحل"، مضيفة: "إنك راح تروحين مكان يتمنون مكانك، وجوازك، والسعادة الموجودة بوطنك".وأضافت السويلمي: "أقسم بالله إنها حرية مزيفة، وإنهم ما يعرفون من الإنسانية ذرة..أنا كنت بينهم 3 سنوات ودخلت مستشفياتهم، واشتغلت بينهم"، معقبة:"اسأل مجرب ولا تسأل دكتور".وأردفت: "أنا مواطنة سعودية..امرأة قوية ومستقلة في زمن سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان... وطنك ثم وطنك ثم حكومتك وانتهى".وفاجأت الشابة السعودية وسام السويلمي المتعاطفين الكثر معها من مواطنيها بأجواء استجمام غير متوقعة، أن تعيشها فور عودتها للمملكة التي وصلتها، مساء الجمعة، قادمةً من ألمانيا التي هربت إليها بسبب "تعرضها للعنف والتحرش والاعتداء" من أفراد مقربين في أسرتها.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_c477cbfdf472969d42ca82514ca72c1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, عودة, السعودية, فتاة

الشابة السعودية وسام السويلمي توجه رسالة إلى الراغبات بالهرب من المملكة... فيديو

09:43 GMT 31.07.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Photo / wikipedia
تابعنا عبرTelegram
وجهت الشابة السعودية وسام السويلمي، العائدة إلى المملكة، بعد لجوء دام سنوات في ألمانيا هربا من عائلتها، رسالة لكل الفتيات، اللواتي يفكرن في مغادرة وطنهن.
وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لكل فتاة تظن أن الهروب هو الحل، أقسم لك أن الهروب من المشكلة ليس بحل"، مضيفة: "إنك راح تروحين مكان يتمنون مكانك، وجوازك، والسعادة الموجودة بوطنك".
وأضافت السويلمي: "أقسم بالله إنها حرية مزيفة، وإنهم ما يعرفون من الإنسانية ذرة..أنا كنت بينهم 3 سنوات ودخلت مستشفياتهم، واشتغلت بينهم"، معقبة:"اسأل مجرب ولا تسأل دكتور".
وأردفت: "أنا مواطنة سعودية..امرأة قوية ومستقلة في زمن سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان... وطنك ثم وطنك ثم حكومتك وانتهى".
وفاجأت الشابة السعودية وسام السويلمي المتعاطفين الكثر معها من مواطنيها بأجواء استجمام غير متوقعة، أن تعيشها فور عودتها للمملكة التي وصلتها، مساء الجمعة، قادمةً من ألمانيا التي هربت إليها بسبب "تعرضها للعنف والتحرش والاعتداء" من أفراد مقربين في أسرتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала