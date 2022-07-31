https://arabic.sputniknews.com/20220731/الشابة-السعودية-وسام-السويلمي-توجه-رسالة-إلى-الراغبات-بالهرب-من-المملكة-فيديو-1065788786.html
الشابة السعودية وسام السويلمي توجه رسالة إلى الراغبات بالهرب من المملكة... فيديو
الشابة السعودية وسام السويلمي توجه رسالة إلى الراغبات بالهرب من المملكة... فيديو
وجهت الشابة السعودية وسام السويلمي، العائدة إلى المملكة، بعد لجوء دام سنوات في ألمانيا هربا من عائلتها، رسالة لكل الفتيات، اللواتي يفكرن في مغادرة وطنهن. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T09:43+0000
2022-07-31T09:43+0000
2022-07-31T09:43+0000
العالم العربي
عودة
السعودية
فتاة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg
وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لكل فتاة تظن أن الهروب هو الحل، أقسم لك أن الهروب من المشكلة ليس بحل"، مضيفة: "إنك راح تروحين مكان يتمنون مكانك، وجوازك، والسعادة الموجودة بوطنك".وأضافت السويلمي: "أقسم بالله إنها حرية مزيفة، وإنهم ما يعرفون من الإنسانية ذرة..أنا كنت بينهم 3 سنوات ودخلت مستشفياتهم، واشتغلت بينهم"، معقبة:"اسأل مجرب ولا تسأل دكتور".وأردفت: "أنا مواطنة سعودية..امرأة قوية ومستقلة في زمن سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان... وطنك ثم وطنك ثم حكومتك وانتهى".وفاجأت الشابة السعودية وسام السويلمي المتعاطفين الكثر معها من مواطنيها بأجواء استجمام غير متوقعة، أن تعيشها فور عودتها للمملكة التي وصلتها، مساء الجمعة، قادمةً من ألمانيا التي هربت إليها بسبب "تعرضها للعنف والتحرش والاعتداء" من أفراد مقربين في أسرتها.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_c477cbfdf472969d42ca82514ca72c1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, عودة, السعودية, فتاة
الشابة السعودية وسام السويلمي توجه رسالة إلى الراغبات بالهرب من المملكة... فيديو
تابعنا عبر
وجهت الشابة السعودية وسام السويلمي، العائدة إلى المملكة، بعد لجوء دام سنوات في ألمانيا هربا من عائلتها، رسالة لكل الفتيات، اللواتي يفكرن في مغادرة وطنهن.
وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لكل فتاة تظن أن الهروب هو الحل، أقسم لك أن الهروب من المشكلة ليس بحل"، مضيفة: "إنك راح تروحين مكان يتمنون مكانك، وجوازك، والسعادة الموجودة بوطنك".
وأضافت السويلمي: "أقسم بالله إنها حرية مزيفة، وإنهم ما يعرفون من الإنسانية ذرة..أنا كنت بينهم 3 سنوات ودخلت مستشفياتهم، واشتغلت بينهم"، معقبة:"اسأل مجرب ولا تسأل دكتور".
وأردفت: "أنا مواطنة سعودية..امرأة قوية ومستقلة في زمن سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان... وطنك ثم وطنك ثم حكومتك وانتهى".
وفاجأت الشابة السعودية وسام السويلمي المتعاطفين الكثر معها من مواطنيها بأجواء استجمام غير متوقعة، أن تعيشها فور عودتها للمملكة التي وصلتها، مساء الجمعة، قادمةً من ألمانيا التي هربت إليها بسبب "تعرضها للعنف والتحرش والاعتداء" من أفراد مقربين في أسرتها.