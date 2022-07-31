https://arabic.sputniknews.com/20220731/الصين-تنشر-لقطات-لإطلاق-صاروخ-أسرع-من-الصوت-فيديو-1065794384.html
الصين تنشر لقطات لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت... فيديو
الصين تنشر لقطات لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت... فيديو
نشر تلفزيون الصين المركزي اليوم، عشية الذكرى الـ 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي سيتم الاحتفال به في 1 أغسطس/أب، مقطع فيديو لإطلاق صاروخ يبدو وكأنه... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:55+0000
2022-07-31T11:55+0000
2022-07-31T11:55+0000
رصد عسكري
الصين
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يشار إلى أن الفيديو عُرض خلال الجولة الآسيوية لرئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي. وفقا لبعض التقارير، قد تزور تايوان. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا. وبحسب بعض الخبراء، تظهر جمهورية الصين الشعبية بهذه الطريقة قدراتها، معلنة استعدادها لاتخاذ أي إجراءات انتقامية على الاستفزازات.قبل أيام فقط، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إن من يلعب بالنار سيحترق. تعتبر جمهورية الصين الشعبية تايوان جزءًا لا يتجزأ منها ولا تريد أن تتدخل الدول الأجنبية في شؤونها.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
الصين تنشر لقطات لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت... فيديو
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نشر تلفزيون الصين المركزي اليوم، عشية الذكرى الـ 95 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي سيتم الاحتفال به في 1 أغسطس/أب، مقطع فيديو لإطلاق صاروخ يبدو وكأنه فرط صوتي من طراز "DF-17"، الذي لا يقتصر على إصابة الأهداف الثابتة فحسب، بل أيضًا إصابة الأهداف المتحركة ببطء.
يشار إلى أن الفيديو عُرض خلال الجولة الآسيوية لرئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي. وفقا لبعض التقارير، قد تزور تايوان. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا. وبحسب بعض الخبراء، تظهر جمهورية الصين الشعبية بهذه الطريقة قدراتها، معلنة استعدادها لاتخاذ أي إجراءات انتقامية على الاستفزازات.
قبل أيام فقط، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إن من يلعب بالنار سيحترق. تعتبر جمهورية الصين الشعبية تايوان جزءًا لا يتجزأ منها ولا تريد أن تتدخل الدول الأجنبية في شؤونها.