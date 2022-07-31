https://arabic.sputniknews.com/20220731/العراق-يعلن-انطلاق-عملية-أمنية-لملاحقة-عناصر-داعش-في-صلاح-الدين-1065789641.html
العراق يعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" في صلاح الدين
العراق يعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" في صلاح الدين
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية في جزيرة البو مرموص في محافظة صلاح الدين. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T10:15+0000
2022-07-31T10:15+0000
2022-07-31T10:15+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن "قوة مشتركة من الجيش وقيادة عمليات صلاح الدين بهيئة الحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية أمنية لتفتيش" الجزيرة.وأوضح أن العملية انطلقت بمشاركة الجيش واللواء 35 والفوج الثالث والرابع التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش لملاحقة فلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) وتدمير مخابئه.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/الاتحاد-الأوروبي-ندعو-القوى-السياسية-في-العراق-لحل-أزمة-الانسداد-السياسي-بالبلاد-عبر-الحوار-1065786805.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن انطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر "داعش" في صلاح الدين
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، انطلاق عملية أمنية في جزيرة البو مرموص في محافظة صلاح الدين.
جاء هذا في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن "قوة مشتركة من الجيش وقيادة عمليات صلاح الدين بهيئة الحشد الشعبي نفذت اليوم، عملية أمنية لتفتيش" الجزيرة.
وأوضح أن العملية انطلقت بمشاركة الجيش واللواء 35 والفوج الثالث والرابع التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش لملاحقة فلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) وتدمير مخابئه.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي
وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.