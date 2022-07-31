https://arabic.sputniknews.com/20220731/العراق-يعلن-عن-خطة-لسد-الثغرات-في-الحدود-مع-تركيا-1065796694.html
العراق يعلن عن خطة لسد الثغرات في الحدود مع تركيا
العراق يعلن عن خطة لسد الثغرات في الحدود مع تركيا
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن إعداد خطة لسد الثغرات في الحدود المشتركة مع تركيا. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T12:48+0000
2022-07-31T12:48+0000
2022-07-31T12:48+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال إن نائب قائد العمليات مع قائد حرس الحدود والبيشمركة زارا الحدود لملاحظة ومشاهدة الثغرات الموجودة في خط الصفر الفاصل بين العراق وتركيا.وأوضح أنه تم إعداد الخطط اللازمة لإغلاق الثغرات لمنع أي تسلل، والحفاظ على أمن وسلامة الحدود.وذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها العلم العراقي على الحدود الفاصلة مع تركيا.وأشار إلى أن "هناك تعاونا كبيرا مع قوات البيشمركة في جميع المجالات الأمنية"، معتبرا أن هذا "تقدم كبير ملموس".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/العراق-يعلن-انطلاق-عملية-أمنية-لملاحقة-عناصر-داعش-في-صلاح-الدين-1065789641.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يعلن عن خطة لسد الثغرات في الحدود مع تركيا
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عن إعداد خطة لسد الثغرات في الحدود المشتركة مع تركيا.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال إن نائب قائد العمليات مع قائد حرس الحدود والبيشمركة زارا الحدود لملاحظة ومشاهدة الثغرات الموجودة في خط الصفر الفاصل بين العراق وتركيا.
وأوضح أنه تم إعداد الخطط اللازمة لإغلاق الثغرات لمنع أي تسلل، والحفاظ على أمن وسلامة الحدود.
وذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها العلم العراقي على الحدود الفاصلة مع تركيا.
وأشار إلى أن "هناك تعاونا كبيرا مع قوات البيشمركة في جميع المجالات الأمنية"، معتبرا أن هذا "تقدم كبير ملموس".