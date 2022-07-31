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العراق يعلن مقتل 3 من عناصر "داعش" في ديالى
العراق يعلن مقتل 3 من عناصر "داعش" في ديالى
أعلنت السلطات العراقية مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قصف لطائرات "إف 16" العراقية في قاطع ديالى. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T06:16+0000
2022-07-31T06:16+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وكالة الاستخبارات زودت طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات مهمة للغاية عن وكر للإرهابيين في منطقة المخيسة ضمن قاطع عمليات ديالى.وذكر البيان أن الطائرات قصفت الوكر وحولته إلى ركام وبداخله ٣ عناصر من "داعش" (محظور في روسيا).وأكد البيان أن القطعات الأمنية هي من تحدد الوقت المناسب للقصاص العادل والعاجل من العناصر الإرهابية المنهزمة.ويوم الخميس، أعلنت السلطات العراقية مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف غربي محافظة نينوى.يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الجامعة-العربية-تناشد-القوى-السياسية-في-العراق-وقف-التصعيد-ووأد-الفتنة-1065772552.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

العراق يعلن مقتل 3 من عناصر "داعش" في ديالى

06:16 GMT 31.07.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت السلطات العراقية مقتل 3 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في قصف لطائرات "إف 16" العراقية في قاطع ديالى.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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أمس, 15:26 GMT
وقال البيان إن وكالة الاستخبارات زودت طائرات القوة الجوية العراقية بمعلومات مهمة للغاية عن وكر للإرهابيين في منطقة المخيسة ضمن قاطع عمليات ديالى.
وذكر البيان أن الطائرات قصفت الوكر وحولته إلى ركام وبداخله ٣ عناصر من "داعش" (محظور في روسيا).
وأكد البيان أن القطعات الأمنية هي من تحدد الوقت المناسب للقصاص العادل والعاجل من العناصر الإرهابية المنهزمة.
ويوم الخميس، أعلنت السلطات العراقية مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف غربي محافظة نينوى.
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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