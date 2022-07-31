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العراق يكشف أهداف اجتماع "أوبك بلس" المقبل
العراق يكشف أهداف اجتماع "أوبك بلس" المقبل
حددت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أهداف اجتماع منظمة "أوبك +" المرتقب الذي يشارك فيه العراق. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:14+0000
2022-07-31T11:14+0000
أوبك
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن هذه الاجتماعات تهدف لمتابعة ومناقشة تطورات السوق النفطية.كما تهدف للاطلاع على التقارير الفنية التي تتولى الجهات البحثية في المنظمة إعدادها عن واقع السوق العالمي والمتغيرات والمؤثرات والتوقعات الآنية والمستقبلية.وتتناول كذلك كل مل يتعلق بالأسواق العالمية من عوامل وظروف قد تؤدي إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب.وأشار إلى أن العالم ومنظمة "أوبك" يواجهان تحديات عدة منها تحديات صحية وتحديات سياسية وتحديات أمنية.وتعقد منظمة "أوبك +" اجتماعا في الثالث من أغسطس/ آب المقبل، وسط توقعات بإبقاء الانتاج دون تغيير خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
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أوبك, أخبار العراق اليوم

العراق يكشف أهداف اجتماع "أوبك بلس" المقبل

11:14 GMT 31.07.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHنفط العراق
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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حددت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أهداف اجتماع منظمة "أوبك +" المرتقب الذي يشارك فيه العراق.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال المسؤول العراقي إن هذه الاجتماعات تهدف لمتابعة ومناقشة تطورات السوق النفطية.
كما تهدف للاطلاع على التقارير الفنية التي تتولى الجهات البحثية في المنظمة إعدادها عن واقع السوق العالمي والمتغيرات والمؤثرات والتوقعات الآنية والمستقبلية.
وتتناول كذلك كل مل يتعلق بالأسواق العالمية من عوامل وظروف قد تؤدي إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن العالم ومنظمة "أوبك" يواجهان تحديات عدة منها تحديات صحية وتحديات سياسية وتحديات أمنية.
وتعقد منظمة "أوبك +" اجتماعا في الثالث من أغسطس/ آب المقبل، وسط توقعات بإبقاء الانتاج دون تغيير خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
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