https://arabic.sputniknews.com/20220731/انتشال-عمال-منجم-الفحم-العالقين-في-دونيتسك-بعد-انقطاع-الكهرباء-دون-إصابات-1065812473.html
انتشال عمال منجم الفحم العالقين في دونيتسك بعد انقطاع الكهرباء دون إصابات
انتشال عمال منجم الفحم العالقين في دونيتسك بعد انقطاع الكهرباء دون إصابات
أعلنت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، عن انتشال عمال منجم سكوشينسكي للفحم في دونيتسك، بعد انقطاع الكهرباء نتيجة قصف القوات... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T17:33+0000
2022-07-31T17:33+0000
2022-07-31T17:33+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على "تلغرام" أنه "قد تم انتشال جميع عمال المناجم في منجم سكوتشينسكي إلى السطح، ولم تسجل أي إصابات".وتسبب قصف أوكراني في انقطاع الكهرباء عن منجمي فحم في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 70 عاملًا عالقين تحت الأرض.وقالت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تلغرام": "نتيجة لقصف جديد من جانب المسلحين الأوكرانيين على دونيتسك، انقطعت الكهرباء عن منجمي سكوشينسكي وأباكوموف التابعين لوزارة الفحم بجمهورية دونيتسك الشعبية".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065780741.html
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أخبار جمهورية دونيتسك
انتشال عمال منجم الفحم العالقين في دونيتسك بعد انقطاع الكهرباء دون إصابات
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أعلنت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، عن انتشال عمال منجم سكوشينسكي للفحم في دونيتسك، بعد انقطاع الكهرباء نتيجة قصف القوات الأوكرانية.
دونيتسك- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة في بيان عبر قناتها على "تلغرام" أنه "قد تم انتشال جميع عمال المناجم في منجم سكوتشينسكي إلى السطح، ولم تسجل أي إصابات".
وتسبب قصف أوكراني في انقطاع الكهرباء عن منجمي فحم في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى إلى محاصرة أكثر من 70 عاملًا عالقين تحت الأرض.
وقالت وزارة الطاقة في جمهورية دونيتسك الشعبية
، اليوم الأحد، عبر قناتها على "تلغرام": "نتيجة لقصف جديد من جانب المسلحين الأوكرانيين على دونيتسك، انقطعت الكهرباء عن منجمي سكوشينسكي وأباكوموف التابعين لوزارة الفحم بجمهورية دونيتسك الشعبية".