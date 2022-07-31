عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/انهيار-جزء-من-صوامع-القمح-في-مرفأ-بيروت-فيديوهات-1065802688.html
انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت... فيديوهات
انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت... فيديوهات
انهار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، مساء اليوم الأحد، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية للانفجار المروع الذي شهده المرفأ وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:02+0000
2022-07-31T15:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065169519_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f63b0bce13f16c25e4bcf108ba85adb2.jpg
وبثت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، صورا وفيديوهات تظهر لحظة انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، والذي أعقبه انتشار كتلة هائلة من الغبار في المكان.وكانت السلطات اللبنانية قد حذرت من احتمال تداعي جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وذلك بعد حريق شب بها منذ 3 أسابيع ولم تتمكن من إخماده حتى الآن، وفق "سكاي نيوز عربية".ولم يسفر انهيار صوامع القمح عن سقوط قتلى أو مصابين، وفق ما أوردته تقارير محلية لبنانية.وتضررت الصوامع في مرفأ بيروت خلال الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 نتيجة عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، لكنها ظلت صامدة.وأسفر الانفجار آنذاك عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1065169519_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5988a75001eb3c5a0af4cb8b5bae59c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان

انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت... فيديوهات

15:02 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bayطوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت
طوافات الجبش اللبناني عملت على إخماد حريق إهراءات مرفأ بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegram
انهار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، مساء اليوم الأحد، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية للانفجار المروع الذي شهده المرفأ وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
وبثت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، صورا وفيديوهات تظهر لحظة انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، والذي أعقبه انتشار كتلة هائلة من الغبار في المكان.
وكانت السلطات اللبنانية قد حذرت من احتمال تداعي جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وذلك بعد حريق شب بها منذ 3 أسابيع ولم تتمكن من إخماده حتى الآن، وفق "سكاي نيوز عربية".
ولم يسفر انهيار صوامع القمح عن سقوط قتلى أو مصابين، وفق ما أوردته تقارير محلية لبنانية.
وتضررت الصوامع في مرفأ بيروت خلال الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 نتيجة عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، لكنها ظلت صامدة.
وأسفر الانفجار آنذاك عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала