https://arabic.sputniknews.com/20220731/انهيار-جزء-من-صوامع-القمح-في-مرفأ-بيروت-فيديوهات-1065802688.html
انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت... فيديوهات
انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت... فيديوهات
انهار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، مساء اليوم الأحد، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية للانفجار المروع الذي شهده المرفأ وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:02+0000
2022-07-31T15:02+0000
2022-07-31T15:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وبثت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، صورا وفيديوهات تظهر لحظة انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، والذي أعقبه انتشار كتلة هائلة من الغبار في المكان.وكانت السلطات اللبنانية قد حذرت من احتمال تداعي جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وذلك بعد حريق شب بها منذ 3 أسابيع ولم تتمكن من إخماده حتى الآن، وفق "سكاي نيوز عربية".ولم يسفر انهيار صوامع القمح عن سقوط قتلى أو مصابين، وفق ما أوردته تقارير محلية لبنانية.وتضررت الصوامع في مرفأ بيروت خلال الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 نتيجة عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، لكنها ظلت صامدة.وأسفر الانفجار آنذاك عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
لبنان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
انهيار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت... فيديوهات
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انهار جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، مساء اليوم الأحد، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية للانفجار المروع الذي شهده المرفأ وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
وبثت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، صورا وفيديوهات تظهر لحظة انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، والذي أعقبه انتشار كتلة هائلة من الغبار في المكان.
وكانت السلطات اللبنانية قد حذرت من احتمال تداعي جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت
، وذلك بعد حريق شب بها منذ 3 أسابيع ولم تتمكن من إخماده حتى الآن، وفق "سكاي نيوز عربية".
ولم يسفر انهيار صوامع القمح عن سقوط قتلى أو مصابين، وفق ما أوردته تقارير محلية لبنانية.
وتضررت الصوامع في مرفأ بيروت خلال الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 نتيجة عن وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم، لكنها ظلت صامدة.
وأسفر الانفجار آنذاك عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.