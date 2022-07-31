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https://arabic.sputniknews.com/20220731/بث-مباشر-مستجدات-الوضع-في-إقليم-كوسوفو-1065819795.html
بث مباشر... مستجدات الوضع في إقليم كوسوفو
بث مباشر... مستجدات الوضع في إقليم كوسوفو
يشهد إقليم كوسوفو (جمهورية معلنة من طرف واحد) توترا للوضع على الحدود مع صربيا، ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب في... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T19:56+0000
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صربيا
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جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مستجدات الوضع في إقليم كوسوفو

19:56 GMT 31.07.2022
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يتبع
يشهد إقليم كوسوفو (جمهورية معلنة من طرف واحد) توترا للوضع على الحدود مع صربيا، ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب في كوسوفو، وأقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة في بعض المناطق.
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21:06 GMT 31.07.2022
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21:05 GMT 31.07.2022
ماريا زاخاروفا: من غير المقبول أيضا طرد مؤسسات صرب كوسوفو التي تضمن حماية حقوق السكان الصرب من تعسف متطرفي بريشتينا بقيادة رئيس الوزراء أ. كورتي
21:04 GMT 31.07.2022
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21:02 GMT 31.07.2022
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الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يصل على وجه السرعة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الصربية.
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توقفت صفارات الإنذار في ميتروفيتسا (عاصمة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد) بعد بضع عدة ساعات من دويها في المنطقة
19:57 GMT 31.07.2022
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
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19:56 GMT 31.07.2022
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
الخارجية الروسية تدعو الاتحاد الأوروبي وأمريكا "لوقف الاستفزاز" ضد الصرب في كوسوفو
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19:56 GMT 31.07.2022
علم صربيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
برلماني صربي لـ"سبوتنيك": الألبان يسعون نحو تطهير عرقي ضد صرب كوسوفو
19:53 GMT
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