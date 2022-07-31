بث مباشر... مستجدات الوضع في إقليم كوسوفو

يتبع
يشهد إقليم كوسوفو (جمهورية معلنة من طرف واحد) توترا للوضع على الحدود مع صربيا، ودوت صافرات الإنذار، مساء اليوم الأحد، في المناطق الشمالية التي يسكنها الصرب في كوسوفو، وأقام المواطنون حواجز على الطرق السريعة في بعض المناطق.
21:06 GMT 31.07.2022
ماريا زاخاروفا: بريشتينا تتعمد تصعيد الموقف من خلال إدخال قواعد تمييزية
21:05 GMT 31.07.2022
ماريا زاخاروفا: من غير المقبول أيضا طرد مؤسسات صرب كوسوفو التي تضمن حماية حقوق السكان الصرب من تعسف متطرفي بريشتينا بقيادة رئيس الوزراء أ. كورتي
21:04 GMT 31.07.2022
الدفاع الصربية: الجيش الصربي لم يتجاوز الخط الإداري ولم يدخل إقليم كوسوفو وميتوهيا بأي شكل من الأشكال
21:02 GMT 31.07.2022
إعلان التعبئة العامة في جميع وحدات الشرطة التابعة لبلديات شمال جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد) وميتوخيا
20:58 GMT 31.07.2022
20:57 GMT 31.07.2022
20:50 GMT 31.07.2022
الدفاع الصربية: بلغراد ترفض التقارير حول اشتباكات بين القوات الصربية وشرطة كوسوفو
20:48 GMT 31.07.2022
الخارجية الروسية تدعو كوسوفو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب في كوسوفو
20:46 GMT 31.07.2022
خطاب الرئيس الصربي الموجه للأمة ملغى حتى اللحظة، وفقا لوسائل إعلام محلية
20:42 GMT 31.07.2022
وضع قوات الناتو في كوسوفو في حالة تأهب قصوى
20:41 GMT 31.07.2022
أفاد تلفزيون "كورير" أن صفارات الإنذار التي تحذر السكان من الخطر أعيد تشغيلها في ميتروفيتسا الكوسوفية.
20:40 GMT 31.07.2022
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يصل على وجه السرعة إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الصربية.
20:33 GMT 31.07.2022
20:21 GMT 31.07.2022
20:18 GMT 31.07.2022
توقفت صفارات الإنذار في ميتروفيتسا (عاصمة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد) بعد بضع عدة ساعات من دويها في المنطقة
19:57 GMT 31.07.2022
19:56 GMT 31.07.2022
19:56 GMT 31.07.2022