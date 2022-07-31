https://arabic.sputniknews.com/20220731/بكين-توضح-سبب-إرسال-طائرات-عسكرية-إلى-تايوان-1065782531.html
بكين توضح سبب إرسال طائرات عسكرية إلى تايوان
بكين توضح سبب إرسال طائرات عسكرية إلى تايوان
صرح شين جينك المتحدث باسم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني للصحفيين، في 31 يوليو/تموز، أن طائرات سلاح الجو الصيني تحلق إلى جزيرة تايوان لحماية السيادة... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T06:56+0000
2022-07-31T06:56+0000
2022-07-31T06:56+0000
العالم
رصد عسكري
الصين
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ووفقا له، فإن العديد من أنواع الطائرات التابعة لسلاح الجو الصيني تقوم بطلعات جوية. وقال إنها تحمي "الجزيرة الثمينة" في الصين.وأضاف المتحدث باسم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "وبالتالي، فإننا نعمل على تحسين المهارات لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين".وأكد شين جينك أن حماية البلاد تظل "المهمة المقدسة لسلاح الجو الصيني".في 30 يوليو/تموز، ظهرت على الإنترنت لقطات فيديو لمعدات عسكرية صينية يتم سحبها إلى مقاطعة فوجيان، قبالة سواحل تايوان. قامت جمهورية الصين الشعبية بنقل راجمات PHL-16 بمدى إطلاق يصل إلى 220 كم، إلى أراضي الصين القارية الأقرب إلى تايوان، والتي تقع على بعد 120 كم فقط من الجزيرة.كما أغلقت جمهورية الصين الشعبية مضيق تايوان والمجال الجوي فوقه في إطار التدريبات بالذخيرة الحية التي تجري في المقاطعة. رداً على ذلك، نشرت تايوان نظام دفاع جوي في مطار مدني، وبدأت الطائرات الأمريكية في التحليق في مضيق تايوان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري, الصين
بكين توضح سبب إرسال طائرات عسكرية إلى تايوان
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صرح شين جينك المتحدث باسم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني للصحفيين، في 31 يوليو/تموز، أن طائرات سلاح الجو الصيني تحلق إلى جزيرة تايوان لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين.
ووفقا له، فإن العديد من أنواع الطائرات التابعة لسلاح الجو الصيني تقوم بطلعات جوية. وقال إنها تحمي "الجزيرة الثمينة" في الصين.
وأضاف المتحدث باسم القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني: "وبالتالي، فإننا نعمل على تحسين المهارات لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين".
وأكد شين جينك أن حماية البلاد تظل "المهمة المقدسة لسلاح الجو الصيني".
في 30 يوليو/تموز، ظهرت على الإنترنت لقطات فيديو لمعدات عسكرية صينية يتم سحبها إلى مقاطعة فوجيان، قبالة سواحل تايوان. قامت جمهورية الصين الشعبية بنقل راجمات PHL-16 بمدى إطلاق يصل إلى 220 كم، إلى أراضي الصين القارية الأقرب إلى تايوان، والتي تقع على بعد 120 كم فقط من الجزيرة.
كما أغلقت جمهورية الصين الشعبية مضيق تايوان والمجال الجوي فوقه في إطار التدريبات بالذخيرة الحية التي تجري في المقاطعة. رداً على ذلك، نشرت تايوان نظام دفاع جوي في مطار مدني، وبدأت الطائرات الأمريكية في التحليق في مضيق تايوان.