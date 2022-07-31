https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوتين-لدينا-صواريخ-بحرية-لا-مثيل-لها-في-العالم-وقواتنا-البحرية-على-كفاءة-عالية-1065785965.html
بوتين: لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وقواتنا البحرية على كفاءة عالية
بوتين: لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وقواتنا البحرية على كفاءة عالية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستعمل على ضمان أمن حدودها، مشيرًا إلى استعداد الأسطول البحري الروسي لمواجهة كل من يهدد أمن البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:41+0000
2022-07-31T08:41+0000
2022-07-31T08:41+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين، في كلمة بمناسبة يوم الأسطول البحري الروسي، ألقاها خلال احتفال كبير في مدينة سان بطرسبورغ: "سنضمن أمن حدودنا بثبات وبكل الأساليب... والأسطول مستعد لمواجهة كل من يهددون أمننا".وأضاف بوتين: "لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وقواتنا البحرية على كفاءة عالية... لا حدود لقدرات صواريخ "تسيركون" وسنواصل استكشاف مختلف التقنيات البحرية".وأشار إلى أنه "تمت الموافقة على عقيدة بحرية روسية جديدة. لقد حددنا بشكل علني حدود ومناطق المصالح الوطنية لروسيا والاقتصادية والحيوية والاستراتيجية. أولاً وقبل كل شيء، هذه هي مياهنا القطبية الشمالية، ومياه البحر الأسود وبحر أوخوتسك وبرينغ. ومضيق البلطيق وكوريل. سنوفر حمايتهم بكل حزم وبكل الوسائل".وبحسب قوله: "أهم شيء هنا هو قدرات البحرية. إنها قادرة على الرد بسرعة خاطفة على أي شخص يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا، بنجاح وبشرف تنفذ مهام استراتيجية على حدود بلدنا وفي أي منطقة من المحيط العالمي".وأكد أن الوضع الحالي يتطلب إجراءات مناسبة وحاسمة من روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وقواتنا البحرية على كفاءة عالية
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستعمل على ضمان أمن حدودها، مشيرًا إلى استعداد الأسطول البحري الروسي لمواجهة كل من يهدد أمن البلاد.
وقال بوتين، في كلمة بمناسبة يوم الأسطول البحري الروسي، ألقاها خلال احتفال كبير في مدينة سان بطرسبورغ: "سنضمن أمن حدودنا بثبات وبكل الأساليب... والأسطول مستعد لمواجهة كل من يهددون أمننا".
وأضاف بوتين: "لدينا صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم وقواتنا البحرية على كفاءة عالية... لا حدود لقدرات صواريخ "تسيركون" وسنواصل استكشاف مختلف التقنيات البحرية".
وأشار إلى أنه "تمت الموافقة على عقيدة بحرية روسية جديدة. لقد حددنا بشكل علني حدود ومناطق المصالح الوطنية لروسيا والاقتصادية والحيوية والاستراتيجية. أولاً وقبل كل شيء، هذه هي مياهنا القطبية الشمالية، ومياه البحر الأسود وبحر أوخوتسك وبرينغ. ومضيق البلطيق وكوريل. سنوفر حمايتهم بكل حزم وبكل الوسائل".
وبحسب قوله: "أهم شيء هنا هو قدرات البحرية. إنها قادرة على الرد بسرعة خاطفة على أي شخص يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا، بنجاح وبشرف تنفذ مهام استراتيجية على حدود بلدنا وفي أي منطقة من المحيط العالمي".
وأكد أن الوضع الحالي يتطلب إجراءات مناسبة وحاسمة من روسيا.