عربي
بوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي
https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوتين-يوقع-مرسوم-إقرار-العقيدة-البحرية-الروسية-وميثاق-الأسطول-العسكري-الروسي-1065785130.html
بوتين يوقع مرسوم إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري
بوتين يوقع مرسوم إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:19+0000
2022-07-31T08:23+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065784658_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_073faa68c23d51c9f3d90ad1b97dc591.jpg
تم التوقيع على الوثائق قبل بدء العرض العسكري في حفل يوم البحرية.ويشارك أربعة وعشرون سفينة وقاربًا وغواصة و42 طائرة ومروحية وأكثر من ثلاثة آلاف من الأفراد العسكريين في العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في سانت بطرسبورغ وكرونشتاد للاحتفال بيوم البحرية الروسية. تم تقديم بداية العرض من خلال طلقات المدفعية التي تمركزت في جزيرة زياتشي عند مصب نهر نيفا، حيث تم بناء قلعة بطرس وبولس في مايو/أيار 1703.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065784658_437:0:2824:1790_1920x0_80_0_0_a410b24e41b11fc9b3f0459f46d3353d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يوقع مرسوم إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري

08:19 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 31.07.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الذهاب إلى بنك الصورفلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
تم التوقيع على الوثائق قبل بدء العرض العسكري في حفل يوم البحرية.
ويشارك أربعة وعشرون سفينة وقاربًا وغواصة و42 طائرة ومروحية وأكثر من ثلاثة آلاف من الأفراد العسكريين في العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في سانت بطرسبورغ وكرونشتاد للاحتفال بيوم البحرية الروسية.
تم تقديم بداية العرض من خلال طلقات المدفعية التي تمركزت في جزيرة زياتشي عند مصب نهر نيفا، حيث تم بناء قلعة بطرس وبولس في مايو/أيار 1703.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين يشارك في احتفالية يوم الأسطول البحري الحربي الروسي08:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала