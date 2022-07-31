https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوتين-يوقع-مرسوم-إقرار-العقيدة-البحرية-الروسية-وميثاق-الأسطول-العسكري-الروسي-1065785130.html
بوتين يوقع مرسوم إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري
بوتين يوقع مرسوم إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T08:19+0000
2022-07-31T08:19+0000
2022-07-31T08:23+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065784658_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_073faa68c23d51c9f3d90ad1b97dc591.jpg
تم التوقيع على الوثائق قبل بدء العرض العسكري في حفل يوم البحرية.ويشارك أربعة وعشرون سفينة وقاربًا وغواصة و42 طائرة ومروحية وأكثر من ثلاثة آلاف من الأفراد العسكريين في العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في سانت بطرسبورغ وكرونشتاد للاحتفال بيوم البحرية الروسية. تم تقديم بداية العرض من خلال طلقات المدفعية التي تمركزت في جزيرة زياتشي عند مصب نهر نيفا، حيث تم بناء قلعة بطرس وبولس في مايو/أيار 1703.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1f/1065784658_437:0:2824:1790_1920x0_80_0_0_a410b24e41b11fc9b3f0459f46d3353d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين يوقع مرسوم إقرار عقيدة جديدة للبحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري
08:19 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي ، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
تم التوقيع على الوثائق قبل بدء العرض العسكري في حفل يوم البحرية.
ويشارك أربعة وعشرون سفينة وقاربًا وغواصة و42 طائرة ومروحية وأكثر من ثلاثة آلاف من الأفراد العسكريين في العرض البحري الرئيسي، الذي يقام في سانت بطرسبورغ وكرونشتاد للاحتفال بيوم البحرية الروسية.
تم تقديم بداية العرض من خلال طلقات المدفعية التي تمركزت في جزيرة زياتشي عند مصب نهر نيفا، حيث تم بناء قلعة بطرس وبولس في مايو/أيار 1703.