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https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوركينا-فاسو-مقتل-نحو-20-إرهابيا-بغارات-جوية-وقصف-مدفعي-دام-يومين-1065804333.html
بوركينا فاسو... مقتل نحو 20 إرهابيا بغارات جوية وقصف مدفعي دام يومين
بوركينا فاسو... مقتل نحو 20 إرهابيا بغارات جوية وقصف مدفعي دام يومين
أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو تحييد نحو 20 عنصرا إرهابيا وتدمير معدات مهمة، بغارات جوية شنتها يومي الخميس والجمعة الماضيين. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T15:17+0000
2022-07-31T15:18+0000
بوركينا فاسو
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الأحد، إن "سلاح الجو والمدفعية البوركينية شنا هجوما يومي الخميس والجمعة الماضيين استهدف مواقع للإرهابيين في منطقة الغابات في نوواهو وكونكونموجريه (وسط شرقي البلاد)".وفي الـ13 من تموز/يوليو الجاري، أعلن الجيش، في بيان، تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا وتفكيك قواعد والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وذلك خلال عملية عسكرية برية وجوية شمالي البلاد.ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، [الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول] في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/رغم-تعهد-المجلس-العسكري-باجتثاثه-تصاعد-عنف-الجماعات-المسلحة-في-بوركينا-فاسو-1063513272.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن

بوركينا فاسو... مقتل نحو 20 إرهابيا بغارات جوية وقصف مدفعي دام يومين

15:17 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 15:18 GMT 31.07.2022)
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو تحييد نحو 20 عنصرا إرهابيا وتدمير معدات مهمة، بغارات جوية شنتها يومي الخميس والجمعة الماضيين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء البوركينية، اليوم الأحد، إن "سلاح الجو والمدفعية البوركينية شنا هجوما يومي الخميس والجمعة الماضيين استهدف مواقع للإرهابيين في منطقة الغابات في نوواهو وكونكونموجريه (وسط شرقي البلاد)".

وأضافت أن "الهجوم أسفر عن مقتل قرابة 20 من العناصر الإرهابية وتدمير معدات عسكرية".

قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
رغم تعهد المجلس العسكري باجتثاثه... تصاعد عنف الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو
13 يونيو, 09:59 GMT
وفي الـ13 من تموز/يوليو الجاري، أعلن الجيش، في بيان، تحييد ما لا يقل عن 17 إرهابيا وتفكيك قواعد والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر وذلك خلال عملية عسكرية برية وجوية شمالي البلاد.
ويتصاعد عنف المتطرفين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة"، و"داعش"، [الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول] في بوركينا فاسو غربي أفريقيا، خاصة منذ الإطاحة برئيس بوركينا فاسو المنتخب، روش مارك كريستيان كابوري، في كانون الثاني/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليوني شخص داخليا.
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