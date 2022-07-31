عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوليانسكي-روسيا-تدعو-الأمم-المتحدة-لتقييم-حادث-قصف-السجن-في-يلينوفكا-1065779190.html
بوليانسكي: روسيا تدعو الأمم المتحدة لتقييم حادث قصف السجن في يلينوفكا
بوليانسكي: روسيا تدعو الأمم المتحدة لتقييم حادث قصف السجن في يلينوفكا
أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أحاطت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش علما بالمعلومات الموجودة لديها التي... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T03:30+0000
2022-07-31T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062192918_0:18:2614:1488_1920x0_80_0_0_42c860f583ef6f777056d38a7cd9d7a9.jpg
وأشار بوليانسكي، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تعول على الأمم المتحدة أن تقوم بتقييم الحادث بأسرع وقت.موسكو– سبوتنيك. وكتب بوليانسكي في قناته على التلغرام، كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس السبت، أن روسيا دعت خبراء الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في قصف كييف لسجن بمنطقة يلينوفكا، الذي كان يحوي داخله أسرى الحرب الأوكرانيين.وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية في 29 يوليو/تموز، بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.وقُتل 50 أوكرانيًا نتيجة الهجوم الصاروخي، وفقًا للبيانات المحدثة صباح 30 يوليو.وأضافت الدفاع الروسية: "تم تسليم 73 أسير حرب أوكراني مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة".وأشارت الوزارة إلى أن "زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن يتحملون المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة ضد الأوكرانيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الدفاع-الروسية-موسكو-تدعو-خبراء-دوليين-للتحقيق-في-حادث-قصف-سجن-في-يلينوفكا-1065778207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062192918_0:0:2388:1791_1920x0_80_0_0_c8d55b5452af29b68c505bcaba4397af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

بوليانسكي: روسيا تدعو الأمم المتحدة لتقييم حادث قصف السجن في يلينوفكا

03:30 GMT 31.07.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель / الذهاب إلى بنك الصورممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن نائب مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا أحاطت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش علما بالمعلومات الموجودة لديها التي تدل على مسؤولية كييف عن قصف سجن في يلينوفكا.
وأشار بوليانسكي، اليوم الأحد، إلى أن روسيا تعول على الأمم المتحدة أن تقوم بتقييم الحادث بأسرع وقت.
موسكو– سبوتنيك. وكتب بوليانسكي في قناته على التلغرام،
"اليوم أخطرنا الأمين العام للأمم المتحدة بالمعلومات الموجودة لدينا حول مسؤولية أوكرانيا عن قصف السجن في يلينوفكا".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس السبت، أن روسيا دعت خبراء الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتحقيق في قصف كييف لسجن بمنطقة يلينوفكا، الذي كان يحوي داخله أسرى الحرب الأوكرانيين.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سقوط 193 بين قتيل وجريح من أسرى الحرب الأوكرانيين، نتيجة للضربة الأوكرانية في 29 يوليو/تموز، بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية على مركز الاحتجاز في يلينوفكا.
وقُتل 50 أوكرانيًا نتيجة الهجوم الصاروخي، وفقًا للبيانات المحدثة صباح 30 يوليو.
رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: موسكو تدعو خبراء دوليين للتحقيق في حادث قصف سجن في يلينوفكا
أمس, 23:20 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "تم تسليم 73 أسير حرب أوكراني مصابين بجروح خطيرة إلى مرافق طبية، وتم تزويد الجميع بالمساعدة اللازمة".
وأشارت الوزارة إلى أن "زيلينسكي ونظامه الإجرامي وواشنطن يتحملون المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن المذبحة ضد الأوكرانيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала