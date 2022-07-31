https://arabic.sputniknews.com/20220731/بيلوسي-تحضر-أعمال-غرفة-التجارة-الأمريكية-في-سنغافورة-ضمن-جولتها-الآسيوية-1065799131.html

بيلوسي تحضر أعمال غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة ضمن جولتها الآسيوية

بيلوسي تحضر أعمال غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة ضمن جولتها الآسيوية

من المقرر أن تتحدث رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في حدث غرفة التجارة الأمريكية ‏في سنغافورة، غدا الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب.‏ 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T14:02+0000

2022-07-31T14:02+0000

2022-07-31T14:02+0000

نانسي بيلوسي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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موسكو - سبوتنيك. وذكر الموقع الإلكتروني للغرفة أن بيلوسي ستشارك في الحدث كمتحدثة.وقال موقع غرفة التجارة الأمريكية في سنغافورة في بيان له: "يسر غرفة التجارة الأمريكية السنغافورية دعوة أعضاء مجتمع الأعمال الأمريكي وأصدقائه إلى حفل استقبال غير رسمي مع وفد من الكونغرس الأمريكي".وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أعلنت اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج الجولة التي تقوم ‏بها إلى قارة آسيا، دون أن تشير لزيارتها إلى تايوان، وهي الخطوة التي حذرت الصين منها.‏وقالت في بيان رسمي إنها "تقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها وأصدقائها في المنطقة".وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".وذهبت بيلوسي في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد أنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك لأسباب أمنية.

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نانسي بيلوسي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية