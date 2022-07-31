https://arabic.sputniknews.com/20220731/تبون-قيس-سعيد-يمثل-الشرعية-في-بلاده-وسنكون-سندا-لتونس-1065822835.html
تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده وسنكون سندا لتونس
تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده وسنكون سندا لتونس
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن نظيره التونسي قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T21:41+0000
2022-07-31T21:41+0000
2022-07-31T21:41+0000
الرئيس الجزائري
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064659564_0:227:2839:1823_1920x0_80_0_0_4b4fdbd12b0c3398cb73f8bd754994d7.jpg
ولفت تبون إلى تقديم الجزائر الدعم لتونس دون التدخل في شؤونها، وذلك في أعقاب الجدل السياسي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.وأضاف أن "الجزائر ستبقى سندا لتونس دون تدخل في شؤونهم الداخلية، ولم نر من التونسيين أي شيء سلبي".وأعلن الرئيس الجزائري، على هامش، الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 للاستقلال، أوائل يوليو/تموز الجاري، عن فتح الحدود البرية مع تونس منتصف الشهر الجاري.يذكر أن الجزائر، أعلنت عن إعادة فتح جزئي للحدود جوا في يونيو/حزيران الماضي، بعد غلقها منذ مارس/آذار 2022، بسبب تفشي وباء كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الجزائر-تعلن-عودة-فرق-الإطفاء-التي-شاركت-في-إخماد-الحرائق-بتونس-فيديو-1065424883.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1064659564_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3f760688a919a47e71dfb689ee0f6720.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس الجزائري, أخبار تونس اليوم
تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده وسنكون سندا لتونس
تابعنا عبر
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن نظيره التونسي قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده.
ولفت تبون إلى تقديم الجزائر الدعم لتونس دون التدخل في شؤونها، وذلك في أعقاب الجدل السياسي بعد الاستفتاء
على الدستور الجديد.
وقال الرئيس الجزائري، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، إن "قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس".
وأضاف أن "الجزائر ستبقى سندا لتونس دون تدخل في شؤونهم الداخلية، ولم نر من التونسيين أي شيء سلبي".
وأعلن الرئيس الجزائري، على هامش، الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 للاستقلال، أوائل يوليو/تموز الجاري، عن فتح الحدود البرية مع تونس منتصف الشهر الجاري.
يذكر أن الجزائر، أعلنت عن إعادة فتح جزئي للحدود جوا في يونيو/حزيران الماضي، بعد غلقها منذ مارس/آذار 2022، بسبب تفشي وباء كورونا.