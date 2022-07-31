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https://arabic.sputniknews.com/20220731/تبون-قيس-سعيد-يمثل-الشرعية-في-بلاده-وسنكون-سندا-لتونس-1065822835.html
تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده وسنكون سندا لتونس
تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده وسنكون سندا لتونس
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن نظيره التونسي قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T21:41+0000
2022-07-31T21:41+0000
الرئيس الجزائري
أخبار تونس اليوم
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ولفت تبون إلى تقديم الجزائر الدعم لتونس دون التدخل في شؤونها، وذلك في أعقاب الجدل السياسي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.وأضاف أن "الجزائر ستبقى سندا لتونس دون تدخل في شؤونهم الداخلية، ولم نر من التونسيين أي شيء سلبي".وأعلن الرئيس الجزائري، على هامش، ‏الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 للاستقلال، أوائل يوليو/تموز الجاري، عن فتح الحدود البرية مع تونس منتصف الشهر الجاري.يذكر أن الجزائر، أعلنت عن إعادة فتح جزئي للحدود جوا في يونيو/حزيران الماضي، بعد غلقها منذ مارس/آذار 2022، بسبب تفشي وباء كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220722/الجزائر-تعلن-عودة-فرق-الإطفاء-التي-شاركت-في-إخماد-الحرائق-بتونس-فيديو-1065424883.html
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الرئيس الجزائري, أخبار تونس اليوم

تبون: قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده وسنكون سندا لتونس

21:41 GMT 31.07.2022
© FETHI BELAIDتبون وقيس
تبون وقيس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© FETHI BELAID
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أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن نظيره التونسي قيس سعيد يمثل الشرعية في بلاده.
ولفت تبون إلى تقديم الجزائر الدعم لتونس دون التدخل في شؤونها، وذلك في أعقاب الجدل السياسي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال الرئيس الجزائري، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، إن "قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس".

وأضاف أن "الجزائر ستبقى سندا لتونس دون تدخل في شؤونهم الداخلية، ولم نر من التونسيين أي شيء سلبي".
وأعلن الرئيس الجزائري، على هامش، ‏الاحتفالات المخلدة للذكرى 60 للاستقلال، أوائل يوليو/تموز الجاري، عن فتح الحدود البرية مع تونس منتصف الشهر الجاري.
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
الجزائر تعلن عودة فرق الإطفاء التي شاركت في إخماد الحرائق بتونس... فيديو
22 يوليو, 11:07 GMT
يذكر أن الجزائر، أعلنت عن إعادة فتح جزئي للحدود جوا في يونيو/حزيران الماضي، بعد غلقها منذ مارس/آذار 2022، بسبب تفشي وباء كورونا.
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