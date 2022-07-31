https://arabic.sputniknews.com/20220731/تحويلات-المصريين-في-الخارج-تتجاوز-29-مليار-دولار-خلال-11-شهرا-1065798862.html
تحويلات المصريين في الخارج تتجاوز 29 مليار دولار خلال 11 شهرا
تحويلات المصريين في الخارج تتجاوز 29 مليار دولار خلال 11 شهرا
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت بنحو 600 مليون دولار خلال الأحد عشر شهرا من يوليو/ تموز من العام الماضي... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:49+0000
2022-07-31T13:49+0000
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ووفقا لبيانات المصرف، سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة المشار إليها، نحو 29.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.1% على أساس سنوي، وارتفاعا من 28.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة السابقة.في نفس السياق، بلغت تحويلات شهر مايو الماضي نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو لعام 2021، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.في الوقت ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم، أن المعروض النقدي (ن 2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، بلغ المعروض النقدي 6.61 تريليون جنيه مصري (349 مليار دولار) ارتفاعا من 5.35 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، عند 12.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة، و11.25% للإيداع لليلة واحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/مصر-ارتفاع-عدد-تراخيص-العمل-الممنوحة-للأجانب-1065792465.html
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أخبار مصر الآن, اقتصاد
تحويلات المصريين في الخارج تتجاوز 29 مليار دولار خلال 11 شهرا
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قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت بنحو 600 مليون دولار خلال الأحد عشر شهرا من يوليو/ تموز من العام الماضي وحتى نهاية مايو/ أيار هذا العام.
ووفقا لبيانات المصرف، سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة المشار إليها، نحو 29.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.1% على أساس سنوي، وارتفاعا من 28.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة السابقة.
في نفس السياق، بلغت تحويلات شهر مايو الماضي نحو 2.4 مليار دولار، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو لعام 2021، حسبما نقلت صحيفة
"اليوم السابع" المصرية.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم، أن المعروض النقدي (ن 2) ارتفع بنسبة 23.4% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، بلغ المعروض النقدي 6.61 تريليون جنيه مصري (349 مليار دولار) ارتفاعا من 5.35 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
أبقى البنك المركزي
على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي، عند 12.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة، و11.25% للإيداع لليلة واحدة.