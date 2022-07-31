https://arabic.sputniknews.com/20220731/ترامب-متهم-بدفن-زوجته-إيفانا-في-نادي-الغولف-الخاص-به-للاستفادة-من-عفو-ضريبي-1065793150.html

ترامب متهم بدفن زوجته إيفانا في نادي الغولف الخاص به للاستفادة من عفو ضريبي

ترامب متهم بدفن زوجته إيفانا في نادي الغولف الخاص به للاستفادة من عفو ضريبي

يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهاما بدفن جثمان زوجته الأولى، إيفانا ترامب، في نادي ‏الغولف في نيو جيرسي الخاص به، بغرض استغلال الإعفاءات... 31.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-31T11:42+0000

2022-07-31T11:42+0000

2022-07-31T11:42+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتبت أستاذة علم الاجتماع في دارتموث، بروك هارينغتون، عبر "تويتر"، أنها راجعت قانون الضرائب في نيوجيرسي والناس، وتبين أنها ثلاثية للتهرب الضريبي: الممتلكات والدخل وضريبة المبيعات، وتم حذفها جميعا"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وغردت هارينغتون، في وقت لاحق، أنه "لا يوجد نص على كمية الرفات البشرية اللازمة للتأهل للعفو الضريبي".كما بينت أن "قطع الأراضي في نيوجيرسي المخصصة للاستخدام كمقبرة لا تخضع لضريبة الملكية أو الدخل أو المبيعات".وتعد إيفانا ترامب هي أول شخص يتم دفنه في ملعب الغولف المملوك لترامب.وسبق للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن قام بتعيين قطعة الأرض كمزرعة للاستفادة من المزيد من الإعفاءات الضريبية، والتي أنتجت نشارة تستخدم في البستنة.ودُفنت إيفانا ترامب في قطعة أرض بالقرب من نقطة الإنطلاق الأولى لملعب الغولف، بعد جنازتها التي أقيمت في مدينة مانهاتن في 20 يوليو/ تموز الجاري.وعُثر على إيفانا ترامب، وهي عارضة الأزياء التشيكية السابقة ميتة في منزلها في 14 يوليو، إثر سقوطها على بعض السلالم، وكانت تبلغ من العمر 73 عاما.

https://arabic.sputniknews.com/20220716/الطب-الشرعي-يكشف-سبب-وفاة-زوجة-ترامب-الأولى-1065135958.html

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